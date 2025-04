Ryba na Wigilię - Alternatywa dla karpia

Jeżeli szkoda wam Pana Karpia, który przetrzymywany jest w przepełnionych, niedotlenionych pojemnikach, a potem przenoszony ze sklepu do domu w foliowych reklamówkach, by mógł popływać jeszcze chwil kilka w naszej wannie, lub jeżeli po prostu nie jesteście jego fanami, mamy dla was ciekawą alternatywę. Łosoś, pstrąg, dorsz równie dostojnie królować mogą na wigilijnych stołach.

Smażony lub w galarecie - w większości polskich rodzin to obowiązkowe danie wigilijne. Nawet jego łuski trzymamy w portfelu, by przyniosły pomyślność w nadchodzącym roku. Obecnie jednak wiele z nas odchodzi od karpiowej tradycji i przyrządza inne ryby.

Jeżeli i wy zastanawiacie się nad zamianą karpia, bądź macie ochotę urozmaicić wigilijne menu, przedstawimy kilka smacznych propozycji.

Łosoś

Łosoś w mleku kokosowym

Składniki:

4 filety z łososia

2.5 cm korzenia imbiru pociętego w cienkie plasterki

2 duże ząbki czosnku posiekane w plasterki

350 g obranych i pokrojonych w cząstki pomidorów

1 świeża czerwona papryczka chili pokrojona drobno

1 mała żółta papryka pokrojona

4-6 pokruszonych ziaren kardamonu

400 ml mleka kokosowego z puszki

sól

sok z dwóch limonek

Sposób przygotowania:

Ułożyć filety w płaskim naczyniu żaroodpornym z pokrywką. Posypać imbirem, czosnkiem, pomidorami, chili, papryką i kardamonem. W miseczce wymieszać mleczko kokosowe z sokiem z limonek i solą. Delikatnie wylać do naczynia z łososiem i przykryć pokrywką. Nagrzać piekarnik do 150C. Piec potrawę ok. 40-50 minut. Przed podaniem posypać zieloną pietruszką lub świeżą miętą.

Pieczony łosoś

Składniki:

300 g fileta z łososia

świeża kolendra,

50 ml oliwy z oliwek,

cytryna

pieprz czarny mielony

Imbir mielony

czosnek granulowany

bazylia

Sposób przygotowania:

Łososia podzielić na dwa kawałki, posmarować oliwą, przyprawić pieprzem, imbirem, czosnkiem i bazylią. Doprawionego łososia obsmażyć na mocno rozgrzanej patelni. Następnie owinąć świeżymi listkami kolendry, zawinąć w folię do pieczenia i piec 15 min. w temp. 180 st. Podawać z cytryną.

Łosoś w serowym sosie

Składniki:

4 dzwonka łososia

2 ząbki czosnku

300 g startego zółtego sera

200 ml śmietany 12%

natka pietruszki

Sposób przygotowania:

Dzwonka łososia oprószyć solą. Włożyć do naczynia żaroodpornego (naczynie można lekko natłuścić oliwą). Przykryć folią aluminiową i wstawić do piekarnika nagrzanego do 220 stopni, na około 25-30 minut.

W tym czasie przygotować sos. Do śmietany dodać wyciśnięty czosnek, posiekaną natkę pietruszki oraz ser żółty. Rybę polać sosem i wstawić ponownie do piekarnika na 10-15 min

Pstrąg

Pstrąg w galarecie

Składniki:

1 pstrąg

1 nieduża cebula

1 marchewka

żelatyna

gorczyca

3 ziarna ziela angielskiego

1 mały liść laurowy

0,75 ml wody

sól i ocet do smaku (proponuję 1 ½ łyżeczki soli i 1 stołową łyżkę octu)

Sposób przygotowania:

Do wody dodać pokrojoną w plasterki marchewkę, ziele, gorczycę liść laurowy, sól i ocet. Po 15 minutach od zagotowania, dodajemy pokrojoną w krążki cebulę i dalej gotujemy przez około 5 minut. W naczyniu z zalewą umieszczamy całą lub pokrojoną w dzwonki rybę. Gotujemy ją w zalewie do miękkości, którą systematycznie sprawdzamy podczas obróbki. Gdy ryba już będzie gotowa, zdejmujemy ją z ognia i dodajemy do naczynia rozpuszczoną żelatynę i mieszamy. Następnie przekładamy rybę na głębszy półmisek. Zalewę cedzimy. Wybieramy z niej cebulę i marchewkę i układamy na półmisku z rybą. Po tym, zalewamy rybę i warzywa przecedzoną miksturą. Galaretę podajemy przybraną plasterkami cytryny i natką pietruszki.

Pstrąg pieczony

Składniki:

4 świeże, oczyszczone i wypatroszone pstrągi

4 duże łyżki masła

4 ząbki czosnku

sól morska

cytryna

natka pietruszki

suszona bazylia

słodka czerwona

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Ryby umyć, osuszyć i natrzeć od wewnątrz i na zewnątrz solą morską, pieprzem i bazylia. Do środka włożyć kilka gałązek natki pietruszki. Owinąć folią aluminiową i włożyć na co najmniej godzinę do lodówki

Miękkie masło wymieszać z czosnkiem przeciśniętym przez praskę. Do środka każdej ryby włożyć po łyżce masła, skropić sokiem z cytryny. Rybę owinąć folią tak, aby rozcięcie "na brzuchu" ryby było odsłonięte i wstawić do nagrzanego do 200 stopni piekarnika. Piec ok. 20-30 minut. Wyjąć z piekarnika, zdjąć folię, posypać ryby papryką czerwoną i ponownie wstawić do piekarnika na około 10 minut.

Pstrąg z warzywami

Składniki:

4 pstrągi umyte, wypatroszone

3 duże marchewki

2 średniej wielkości pietruszki

mały seler

1/2 cytryny

ziele angielskie, liść laurowy

pieprz, sól

Sposób przygotowania:

Warzywa obrać, pokroić w plastry. Do rondla wlać łyżkę oleju, wrzucić warzywa, posolić i lekko podsmażyć. Zalać niewielką ilością wody. Gdy chwilę się podgotują dodać pozostałe przyprawy i pstrągi. Ryby powinny być na dnie garnka, przykryte warzywami. Gotować na małym ogniu ok. 30 minut. Ugotowane ryby ułożyć na półmisku, obłożyć warzywami i cienkimi plastrami cytryny.

Dorsz

Dorsz w migdałach

Składniki:

4 mrożone filety z dorsza

cytryna

jajko

4 łyżki płatków migdałowych

mąka

sól, pieprz

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

Filety umyć, osuszyć. Skropić sokiem z cytryny i odstawić do lodówki na 15 minut. Każdy kawałek ryby oprószyć solą i pieprzem. Obtoczyć w mące i roztrzepanym widelcem jajku, a następnie w płatkach migdałowych. Rozgrzać olej na patelni i smażyć na złoto.

Zapiekany dorsz z pieczarkami

Składniki:

4 filety z dorsza

40 dag pieczarek

duża cebula

200 ml śmietany 18 %

20 dag żółtego sera

olej

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Filety lekko rozmrozić. Pieczarki oczyścić, opłukać, drobno pokroić. Cebule pokroić w kostkę. Pieczarki razem z cebulą podsmażyć na oliwie, dodać przyprawy.

W naczyniu żaroodpornym wysmarowanym lekko olejem ułożyć rybę i wstawić na chwilę do nagrzanego piekarnika na 7-10 minut. Następnie rybę wyjąć, ułożyć pieczarki, oblać lekko osoloną śmietaną, posypać tartym serem. Wstawić do nagrzanego piekarnika na 15 min. Gdy ser się lekko zrumieni, a ryba będzie miękka, wyjąć z piekarnika.