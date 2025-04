Rogale świętomarcińskie to tradycyjne wypieki z nadzieniem z białego maku, które są przyrządzane w Wielkopolsce z okazji Dnia Świętego Marcina. Co roku jest on obchodzony 11 listopada.

Reklama

Jak rozpoznać prawdziwe rogale?

Wbrew pozorom, nadanie rogalikowi tej nazwy wcale nie jest proste. Jest ona oficjalnie zarejestrowana. Aby piekarnia albo cukiernia mogła określić swoje wypieki jako świętomarcińskie, musi uzyskać certyfikat specjalnej kapituły i spełnić szereg wymogów związanych z jakością i konsystencją wyrobu.

Jeśli zastanawiacie się, gdzie w Poznaniu kupić najlepsze rogale świętomarcińskie, zerknijcie do naszej galerii!

Fawor

To nie jeden mały sklepik, ale nieźle rozwinięta sieć. Punkty, w których możemy je nabyć są rozsiane po mieście, gdyby jednak ktoś nie trafił: www.fawor.pl

Reklama

Cena: 33,50 zł/kg