Rogale świętomarcińskie to tradycyjne wielkopolskie wypieki przygotowywane na świętego Marcina (11 listopada). Przeczytaj, w czym tkwi sekret jego wyjątkowego smaku!

W czym tkwi sekret wyjątkowości prawdziwych rogali świętomarcińskich?

W maku

Rogal świętomarciński może być takim nazywany tylko wtedy, gdy zawiera biały mak. Jest to mak rzadszy, droższy i szlachetniejszy. W podróbce marcińskiego rogala znajdziemy mak niebieski lub kaszę mannę. Jest to rozwiązanie tańsze, ale przeczy przyjętym normom.

W wadze

Oryginalny rogal świętomarciński musi ważyć nie mniej niż 200 g. Oszukane rogaliki często ważą mniej.

W cieście

W prawdziwym świętomarcińskim rogalu jest to ciasto półfrancuskie, natomiast w innych – niekoniecznie. Po czym poznać, czy mamy do czynienia z oryginalnym ciastem? Najlepiej sprawdźmy, czy listkuje.

W nadzieniu

Świętomarciński rogal jest nim wypełniony po koniuszki - nie ma obaw, że masa skupiona jest jedynie na środku, cały jest słodki i lepiący. Nadzienie składa się z białego maku, bakalii (rodzynki, figi, daktyle, orzechy), masła, odrobiny śmietany, wanilii, skórki pomarańczowej. Autorzy tego wypieku nie szczędzą też orzechów włoskich, obsypują nimi obficie polukrowane rogale.

W cenie

Niestety - ten oryginalny jest droższy. Zazwyczaj cena za kilogram rogali świętomarcińskich to od ok. 35 zł. do 49 zł. Najdroższe są one w okolicach 11 listopada, kiedy Poznań spodziewa się wielu turystów, a i rogale obchodzą swój dzień. Trzeba jednak przyznać, że koszty dobrych składników są wysokie, a i cukiernicy uwijają się wówczas jak mało kiedy...

Które rogale marcińskie są najlepsze?

Wśród oryginalnych rogali znajdziemy oczywiście lepsze i gorsze. Nie pozostaje nam jednak nic innego jak spróbować ich przynajmniej z kilku cukierni (chyba, że mamy sprawdzoną). Ważne, by cukiernia w widocznym miejscu miała poświadczenie jakości (certyfikat) Kapituły Poznańskiego Tradycyjnego Rogala Świętomarcińskiego.

W razie czego możemy poprosić o jego okazanie - cukiernia, która "nie kombinuje" na pewno nam go udostępni.

Gdzie kupić najlepsze rogale świętomarcińskie w Poznaniu?