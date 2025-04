Zobaczcie przepis na aromatyczne Risotto Alla Milanese z borowikami – prawdziwie królewską ucztę we włoskim stylu.



Właśnie za sprawą borowików to włoskie danie jest tak aromatyczne, że jeszcze zanim zostanie podane gościom czy domownikom na stół, zrobi ogromne wrażenie samym zapachem dobiegającym z kuchni! Risotto jest proste w przygotowaniu i nie wymaga żadnych szczególnych umiejętności, potrzebna jest jednak chwila czasu i odrobina cierpliwości przy nieustannym mieszaniu risotta podczas gotowania. Efekt końcowy jest jednak powalający a potrawa podbije podniebienie nawet najbardziej wybrednych i wymagających smakoszy.

Składniki:

• 40 g krojonych w plastry suszonych borowików Devaldano;

• ryż do risotto (ważne, żeby nie był to zwykły ryż długoziarnisty);

• 100 g parmezanu;

• pół szklanki białego, wytrawnego wina;

• pół kostki masła;

• cebula;

• oliwa z oliwek;

• 0,75 l bulionu drobiowego lub grzybowego;

• ulubione włoskie przyprawy;

• świeże zioła, pietruszka, szafran (opcjonalnie).

Przygotowanie:

Przed rozpoczęciem gotowania, grzyby płuczemy i przekładamy do pojemnika z wodą. Po ok. godzinie odcedzamy i kroimy na nieduże kawałki. Pamiętajmy, aby nie wylewać soku pozostałego po moczeniu borowików – posłuży nam do przygotowania sosu.

Do przygotowania risotto potrzebna nam będzie głęboka patelnia. Na rozgrzaną oliwę wrzucamy drobno pokrojoną cebulkę i smażymy do zeszklenia. Dodajemy ryż i zaczynamy najważniejszą i zarazem najbardziej żmudną część naszego gotowania – mieszanie. Każdej kolejnej czynności towarzyszyło będzie nieprzerwane mieszanie ryżu z kolejnymi dodatkami na patelni, co może nam zając nawet 30 minut. Ryż smażymy z cebulą na oliwie ok. 2-3 minut - do momentu aż nabierze ślicznego, szklistego koloru. Następnie dodajemy wino i czekamy (mieszając) aż ryż wchłonie całość. Dodajemy sok grzybowy i czynność powtarzamy. Następnie wlewamy dwie chochle bulionu (jeżeli mamy dostęp do szafranu, to dodajemy go do bulionu i całość podgrzewamy na średnim ogniu) i po raz kolejny mieszając czekamy, aż ryż wchłonie całą jego porcję. Czynność tą powtarzamy kilkukrotnie, dopóki nie uznamy, że uzyskaliśmy już idealną konsystencję ryżu. Po dodaniu ostatniej porcji bulionu, dodajemy pokrojone borowiki. Po zredukowaniu całości, roztapiamy w ryżu masło (mieszając) i dodajemy starty parmezan.

Podajemy ze świeżymi ziołami i ulubionymi włoskimi przyprawami. Smacznego!

