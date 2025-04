Domowe rafaello można przygotowywać na różne sposoby: jako klasyczne kulki kokosowe, inspirowane kultowym deserem, jako ciasto rafaello na biszkopcie, a także jako deser bez pieczenia (zazwyczaj z użyciem herbatników). Wszystkie opcje kuszą kokosową nutą i chrupiącymi wiórkami, dlatego świetnie nadają się zarówno na świąteczny stół, jak i na zwykłe spotkanie ze znajomymi. Pyszne rafaello nie wymaga długich przygotowań, musisz jednak dać mu czas na leżakowanie w lodówce, aby całkowicie zastygło!

Przepis na domowe rafaello w formie kulek

Oto składniki na kokosowe kulki rafaello:

20 dag miękkiego masła,

20 dag mleka w proszku,

20 dag wiórków kokosowych,

10 dag cukru pudru,

50 migdałów.

Jak zrobić kulki rafaello? Miękkie masło, mleko w proszku, cukier puder i wiórki utrzyj mikserem na puszystą masę. Migdały zalej wrzątkiem i odstaw. Po chwili przecedź i zahartuj je zimną wodą. Obierz migdały ze skórki - sparzona powinna dość łatwo odchodzić. Bierz w dłonie po odrobinie masy na rafaello i formuj z niej małe kulki, wkładając w środek każdej migdał. Kulki na końcu obtocz w wiórkach kokosowych i odstaw na chwilę do lodówki, aby dobrze zastygły.

Przepis na ciasto rafaello na herbatnikach

Oto składniki na ciasto rafaello bez pieczenia:

48 herbatników,

3 szklanki mleka,

1/2 szklanki cukru,

2 łyżki mąki ziemniaczanej,

2 łyżki mąki pszennej,

15 dag masła,

10 dag białej czekolady,

łyżeczka cukru wanilinowego,

szklanka wiórków kokosowych.

Jak zrobić ciasto rafaello na herbatnikach? Przygotuj najpierw masę budyniową: połowę mleka zagotuj, a drugą część dokładnie wymieszaj z cukrem, cukrem wanilinowym i mąką. Powstałą masę dolej do gotującego się mleka i cały czas mieszaj, aż powstanie gęsta i zwarta masa. Uważaj, aby się nie przypaliła - budyń wyjątkowo łatwo przypalić, wystarczy przerwać mieszanie zaledwie na chwilkę! Trzeba więc być naprawdę czujnym. Odstaw masę do wystudzenia.

Białą czekoladę połam. 10 odłóż do dekoracji, resztę zetrzyj na tarce, najlepiej o drobnych oczkach. Miękkie masło zmiksuj i dodawaj do niego partiami, ciągle miksując, ostudzoną masę. Na koniec wsyp wiórki kokosowe (nieco odłóż sobie do posypania wierzchu ciasta rafaello) i startą czekoladę. Wymieszaj.

Foremkę wyłóż papierem do pieczenia lub folią. Na folii ułóż warstwę 12 sztuk herbatników. Posmaruj warstwą kremu, a następnie przykryj kolejną warstwą 12 herbatników. Czynności powtarzaj. Wierzch ciasta rafaello przykryj resztą kremu, posyp wiórkami i udekoruj startą czekoladą. Odstaw do lodówki, aby wszystko dobrze stężało.

