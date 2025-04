Ta przekąska to drobny grzech w jadłospisie, ale jeśli dodasz do tradycyjnej sałatki z zupek chińskich warzywa, stanie się też źródłem witamin. Zupki chińskie w ponad 80% składają się z makaronu, reszta to dodatki smakowe, przyprawy i konserwanty, które nadają potem sałatce specyficzny posmak.

Sałatki na bazie makaronu z zupek chińskich wykonasz w ekspresowym tempie. Możesz połączyć je też z serem lub wędliną.

Sałatki z zupek chińskich są najsmaczniejsze na drugi dzień. Makaron, jeżeli nie jest uprzednio zalany wodą, musi zmięknąć, dlatego warto przygotowywać je na dzień przed planowanym przyjęciem.

Spis treści:

Tradycyjna sałatka z ostrych zupek chińskich z dodatkiem fasoli i kukurydzy.

Składniki:

opakowanie zupki chińskiej - kurczakowa pikantna,

1 żółta papryka,

1 czerwona papryka,

1 puszka kukurydzy,

1 puszka czerwonej fasoli,

2 ogórki konserwowe,

kawałek pora,

majonez.

Sposób przygotowania:

Makaron połam na drobne kawałki, wsyp do miski wraz z przyprawami i zalej ok. szklanką wody. Dodaj odsączoną kukurydzę, fasolę, pokrojone w kostkę ogórki, papryki, por. Wymieszaj wszystko dokładnie z odrobiną majonezu. Dopraw do smaku.

Składniki:

2 zupki chińskie „ostry boczek”,

1/2 kapusty pekińskiej,

puszka kukurydzy,

czerwona papryka,

kawałek pora,

majonez.

Sposób przygotowania:

Makaron połam na drobne kawałki, wsyp do miski razem z przyprawami i zalej szklanką gorącej wody. Kapustę drobno posiekaj, paprykę pokrój w kostkę, pora w drobną kosteczkę. Kukurydzę odsącz z zalewy i wymieszaj składniki. Dodaj majonez. Sałatkę wstaw do lodówki na kilka godzin.

Dodatek kurczaka do sałatki z zupek chińskich powoduje, że klasyczna sałatka jest bardziej sycąca i smaczniejsza.

Składniki:

1 łagodna zupka chińska,

1 ostra zupka chińska,

2 podwójne piersi z kurczaka,

kapusta pekińska,

puszka groszku,

puszka kukurydzy,

słoik papryki konserwowej (600 ml),

majonez,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Opakowania zupek chińskich przyrządź zgodnie z instrukcją na opakowaniu, ale zalej je mniejszą ilością wody. Ostudź. Filet z kurczaka pokroić w kostkę, usmaż na oleju, pod koniec smażenia dodaj przyprawy i ostudź. Kapustę pekińską drobno posiekaj. Groszek i kukurydzę osącz z zalewy. Paprykę pokrój w kostkę. Wszystkie składniki razem połącz. Dodaj majonez, przypraw do smaku i dokładnie wymieszaj.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 13.11.2013.

