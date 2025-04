Zobaczcie przepisy na zupę paprykową, paprykę faszerowaną i leczo! Palce lizać!



Reklama

Fot. Depositphotos



Papryka pochodzi z Ameryki Południowej, gdzie była uprawiana na długo przed odkryciem kontynentu. Do Hiszpanii przywiózł ją lekarz pokładowy Krzysztofa Kolumba, jako "pieprz nowego świata". Początkowo była wykorzystywana jako roślina ozdobna.

Warzywo to jest prawdziwą skarbnicą witamin i wartości odżywczych. Zawiera prowitaminy A, witaminy z grupy B, witaminy E, kwas foliowy, żelazo, fosfor, wapń, magnez, potas, rutynę oraz substancje bakteriobójcze. Papryka wzmacnia odporność organizmu, dzięki dużej zawartości witaminy C. Jedna papryka dostarcza tyle tej witaminy, co dwie cytryny. Co ciekawe, papryka jest jedynym warzywem, które w trakcie gotowania, pieczenia oraz suszenia nie traci tej cennej witaminy. Korzystnie wpływa na procesy trawienne. Pobudza wydzielanie soku żołądkowego i wpływa na poprawę apetytu. Może być stosowana również zewnętrznie w nerwobólach, bólach mięśniowych i reumatycznych.

Wyróżnia się aż 200 odmian papryki. Najbardziej popularne gatunki papryk to bardzo soczysta papryka czerwona, słodka żółta i najostrzejsza papryka zielona.

W kuchni paprykę stosuje się na całym świecie. Najwięcej zużywają jej w swoich potrawach Węgrzy i Hiszpanie. Można ją jeść na surowo, gotować, piec, grillować, marynować, konserwować, faszerować. Można ją stosować jako samodzielne danie lub jako przyprawę. Możliwości kulinarnych jest całe mnóstwo.

4 super przepisy z papryką w roli głównej:

[CMS_PAGE_BREAK:Zupa paprykowa]



Zupa paprykowa

Składniki:

4 czerwone papryki

1 cebula

4 ząbki czosnku

1 łyżka masła

1 l bulionu

koncentrat pomidorowy

śmietana 18%

sól, pieprz

Fot. Depositphotos

Sposób przygotowania:

Paprykę umyć, oczyścić i pokroić w kostkę. Cebulę obrać i pokroić w kostkę. Czosnek obrać i przecisnąć przez praskę. Masło roztopić w garnku. Dodać paprykę, cebulę i czosnek i smażyć, aż warzywa będą miękkie. Dodać koncentrat pomidorowy. Dodać bulion i gotować 30 minut na małym ogniu. Zupę zmiksować blenderem na krem, przecedzić i z powrotem przelać do garnka. Dodać śmietanę, doprawić solą i pieprzem i gotować jeszcze chwilę.

[CMS_PAGE_BREAK:Pieczona papryka nadziewana fetą]



Pieczona papryka nadziewana fetą

Składniki:

4 czerwone papryki

ser feta

bazylia, oregano

sól, pieprz

oliwa z oliwek

Fot. Depositphotos

Sposób przygotowania:

Paprykę przekroić na pół, usunąć gniazda nasienne ze środka. Wnętrze posmarować oliwą z oliwek, doprawić solą oraz pieprzem. Piekarnik nagrzać do 200 stopni.

Fetę pokroić w drobną kostkę, wkładać do wnętrza papryki. Każdą połówkę polać odrobiną oliwy z oliwek, posypać bazylią i oregano. Ułożyć na blaszce do pieczenia wyłożonej folią aluminiową i zapiekać przez około 20 minut.

[CMS_PAGE_BREAK:Leczo]



Leczo

Składniki:

2 czerwone papryki

2 żółte papryki

1 zielona papryka

2 duże cebule

pomidory w puszce

1/2 kg pieczarek

1/2 kg suchej kiełbasy

koncentrat pomidorowy

sól, pieprz, ostra i słodka papryka w proszku

oliwa

Fot. Depositphotos

Sposób przygotowania:

Cebulę obrać, umyć i pokroić w kostkę. Paprykę umyć, usunąć z niej gniazda nasienne i pokroić w paski. Kiełbasę pokroić w plasterki. Pieczarki oczyścić i pokroić w plasterki. Pomidory sparzyć, obrać ze skórki i pokroić w grubą kostkę. Do garnka wlać oliwę, rozgrzać i wrzucić cebulę. Gdy się zeszkli przełożyć do miseczki a na patelni podsmażyć kiełbasę, następnie paprykę i pieczarki. Wszystkie podsmażone składniki przełożyć do garnka, dodać pomidory, łyżkę koncentratu, zalać wodą i gotować. Przyprawić do smaku.

[CMS_PAGE_BREAK:Papryka faszerowana mięsem]



Papryka faszerowana mięsem

Składniki:

4 papryki,

1/2 kg mięsa mielonego indyczego,

2 cebule,

30 dag pieczarek,

2 ząbki czosnku

30 dag sera żółtego

sól, pieprz,

natka pietruszki,

oliwa z oliwek

Fot. Depositphotos

Sposób przygotowania:

Rozgrzać kilka kropel oliwy z oliwek. Cebulę obrać, pokroić w kostkę i zeszklić na oliwie. Do cebuli dorzucić pieczarki pokrojone w plasterki i razem chwilę podsmażać. Przyprawić solą i pieprzem.

W misce rozdrabniamy mięso i dodajemy do niego podsmażoną cebulę z pieczarkami. Dodajemy czosnek przeciśnięty przez praskę, posiekaną natkę pietruszki, starty żółty ser i wszystko dokładnie mieszamy. Przyprawić solą i pieprzem do smaku i znów mieszać, najlepiej ręką, przez kilka minut.

Reklama

Paprykę przekroić na pół, usunąć gniazda nasienne ze środka. Nałożyć farsz do środka i ułożyć paprykę w naczyniu żaroodpornym. Piec w piekarniku w 180 stopniach przez około 50 minut. Przed końcem pieczenia posypać jeszcze odrobiną żółtego sera.