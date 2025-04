Pyszne dania z buraków

Buraki znane już były w czasach starożytnych. Grecy składali je Apollinowi w ofierze, a Rzymianie znali całe mnóstwo sposobów na ich przyrządzenie. U nas buraki do dziś cieszą się ogromną popularnością.

Cenimy je nie tyko za smak, ale za duże walory odżywcze. Buraki bowiem są źródłem witaminy C, witamin z grupy B oraz witaminy P, zawierają też kwas foliowy i karoten, a co najważniejsze, bogactwo soli mineralnych i pierwiastków, w szczególności magnez, wapń, sód i kobalt. Buraki korzystnie wpływają na pracę przewodu pokarmowego, ułatwiają odnowę składników krwi, pomagają w leczeniu anemii, grypy, anginy.

Buraki należą do najsłodszych warzyw, dlatego też są tak przez nas lubiane. Można je jeść na surowo, w wersji gotowanej, smażonej, pieczonej, z chrzanem w formie ćwikły, marynowane.

A my uwielbiamy barszcz ukraiński, czysty wyborny barszczyk z pasztecikami, czy tradycyjny wigilijny z uszkami. A jakie inne specjały można przyrządzić z buraka?

Zobaczcie na nasze propozycje na dania z buraków:

Barszcze i buraczane zupy

Barszcz ukraiński



Składniki:



4 średnie buraki,

4 średnie ziemniaki,

2 średnie marchewki,



1 spora cebula,

ok. 15 - 20 dkg białej fasoli,

półtora litra wywaru warzywnego,

listek laurowy,

sól, pieprz,

kilka kropel sosu sojowego,

1 - 2 łyżki soku z cytryny,

4 - 5 łyżek śmietany 12%,

płaska łyżka świeżego pokrojonego koperku albo płaska łyżeczka suszonego,

2 łyżki oleju.

Sposób przygotowania:



Fasolę namoczyć na noc. Ugotować ją w osolonej wodzie do miękkości. Buraczki upiec w skórkach, obrać i zetrzeć na grubej tarce. Do wywaru rosołowego wrzucić pokrojoną w kostkę marchew, liść laurowy, zeszkloną na patelni cebulę pokrojoną w kostkę, pieprz i gotować aż marchew będzie miękka.

15 - 20 min. przed końcem gotowania dorzucić pokrojone w kostkę ziemniaki. Oczywiście wszystko posolić. Kiedy warzywa będą gotowe dodać starte buraczki, ugotowaną oddzielnie fasolkę, koperek, wcisnąć sok z cytryny, wlać sos sojowy i śmietanę oraz 2 łyżki oleju. Ewentualnie posolić. Zamieszać i podawać na gorąco.

Zupa z pieczonych buraków



Składniki:

1/2 kg buraków

3 marhewki

pietruszka

kawaęłek selera

sól, pieprz

ocet winny

Sposób przygotowania:



Na włoszczyźnie ugotowac buion. BurakiBuraki pokroić w ćwiartki, ułożyć na blaszce i i piec w piekarniku nagrzanym do 200 stopni przez około 1-1,5 godziny. Gdy będą miękkie przełożyć do rosołu i zmiksować razem z marchewkami i odrobiną octu. Przyprawić do smaku i ponownie zagotować. Podawać z kleksem śmietany.

Barszcz wiejski



Składniki:

25 dag włoszczyzny,

50 dag kości,

50 dag buraków,

sól,

1 szklanka kwasu z ogórków,

2 l wody,

12 dag śmietany,

ząbek czosnku,

liść laurowy

Sposób przygotowania:

Buraki dokładnie umyć, ugotować w łupinach. Następnie obrać, pokroić w cienkie paski, zalać przygotowanym wywarem z włoszczyzny i kości i wolno gotować około 30 min, dodając część kwasu z ogórków. Na końcu dodać pozostałą ilość kwasu, śmietanę, roztarty z solą czosnek i liść laurowy. Doprawić do smaku, zagotować. Podawać z fasolą ugotowaną na sypko lub z ziemniakami.

Barszczyk z pasztecikami



Składniki:



Barszcz:

1 kg buraków,

włoszczyzna,

kilka suszonych grzybów,

sok z cytryny,

sól, pieprz

Paszteciki:

3 szkl maki pszennej

1 margaryna

szkl. śmietany 18%

30 g drożdży

łyżeczka soli

łyżeczka cukru

jajko do posmarowania pasztecików

Farsz:

1 kg pieczarek

2 duże cebule

margaryna

sól, pieprz

Sposób przygotowania:



Grzyby ugotować, wyjąć. W tym samym wywarze ugotować włoszczyznę. Następnie wszystko ostudzić. Grzyby i włoszczyznę umyć. Oddzielnie ugotować pokrojone buraki. Dodać sól i sok z cytryny, odcedzić. Później połączyć wywary i przyprawić.

Drożdże rozpuścić w śmietanie z dodatkiem cukru. Mąkę przesiać, połączyć z łyżeczką soli, drożdżami, wyrobić ciasto, przykryć ściereczką, odstawić w ciepłe miejsce na około 40 minut.

Pieczarki obrać, pokroić w drobną kosteczkę. Na margarynie zeszklić cebulę, dodać pieczarki i razem wszystko podsmażać, przyprawić do smaku solą i pieprzem.

Ciasto, podzielić na kilka części. Rozwałkowywać prostokąty na ok. 0,5cm grubości, nakładać farsz wzdłuż dłuższego boku, zwijać w rulon i sklejać brzegi. Kroić na 3cm paszteciki. Wierzch posmarować rozbełtanym jajkiem i piec na blaszce wyłożonej pergaminem w temp. 180ºC na złoty kolor przez ok. 12-15min.

Krem z buraków



Składniki:



1/2 kg buraków

2 marchewki

1 pietruszka

kawałek selera

3 ziemniaki

jabłko

oliwa z oliwek

śmietana 18 %

sól, pieprz

kostka rosołowa

Sposób przygotowania:

Buraki obrać, gotować z kostka rosołową. W połowie gotowania dodać marchewkę, pietruszkę, seler oraz przekrojone na ćwiartki jabłka pozbawione gniazd nasiennych,. Ziemniaki obrać pokroić w kostkę, gotować w osobnym garnuszku. Gdy warzywa zmiękną wyjąć z wywaru, pokroić w kostkę. Warzywa z jabłkiem, ziemniakami i wywarem zmiksować na jednolitą masę. Dodać łyżkę oliw, przyprawy i śmietaną, wszystko zblendować.

Sałatki i surówki z buraków

Sałatka z buraczków i orzechów



Składniki:



500 g buraków,

1/4 szklanki wyłuskanych orzechów włoskich,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki octu winnego lub soku z cytryny,

3-4 gałązki kolendry,

kilka gałązek zielonej pietruszki,

sól, pieprz

Sposób przygotowania:



Buraki ugotować, obrać ze skórki i drobniutko posiekać lub zetrzeć na tarce o dużych otworach. Orzechy włoskie i drobno posiekać albo przepuścić przez maszynkę, rozetrzeć z poszatkowanym czosnkiem, solą i kolendrą. Dodać ocet winny. Wymieszać z buraczkami, doprawić pieprzem. Sałatkę wyłożyć na półmisek, posypać drobno pokrojoną zieloną pietruszką.

Buraczana sałatka z fetą



Składniki:



4 średnie buraki,

3 dojrzałe gruszki,

200 g fety,

garść świeżych liści mięty,

garść ziaren słonecznika,

2 łyżki oliwy z oliwek,

1 łyżeczka soku z cytryny,

sól, pieprz

Sposób przygotowania:



Buraczki zetrzeć na tarce o grubych oczkach, gruszkę pokrajać w cienkie plasterki, fetę w kostkę. Zmieszać oliwę z sokiem i odrobiną zimnej wody – rozbełtać i podprawić. Wymieszać wszystkie składniki i pozostawić do przegryzienia się na ok. 1 godzinę.

Buraki ze śmietaną

Składniki:



70 dkg buraków

1/8 l śmietany

sol, cukier, kwasek cytrynowy

Sposób przygotowania:



Buraki obrać, ugotować, zetrzeć na tarce o duz ych oczkach. Doać sol, cukier, śmietaną. Przyprawić do smaku kwaskiem cytrynowym.

Sałatka z buraczków i korniszonów



Składniki:



350 g młodych buraków,

2 korniszony,

1 łyżeczka koperku,

1 łyżeczka szczypiorku.

2 łyżki octu winnego,

4 łyżki jogurtu naturalnego,

sól, pieprz

Sposób przygotowania:



Buraki ugotować. Gdy będą miękkie odcedzić i jeszcze cieple obrać. Ostudzić. Buraki i korniszony pokroić ostrym nożem w kostkę o wielkości 1 cm. Umyty szczypiorek i koperek pokroić na drobne kawałki. Przygotować sos. Rozetrzeć sól i pieprz z octem. Dodać jogurt, wymieszać. Do buraków dodać korniszony i szczypiorek. Zalać sosem. Przełożyć do salaterki i posypać koperkiem.