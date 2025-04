Pyszne dania z brokułami

Kuzyn kapusty i kalafiora, nazywany kapustą szparagową. O kim mowa? Oczywiście o brokule!

Warto poznać to warzywo i jadać jak najczęściej, ponieważ brokuły są jednym z największych źródeł witamin: C, B1, B2, B6, A, K, PP a poza tym kwas foliowy, kwas pantotenowy,

wapń, fosfor, magnez, potas, żelazo, chrom, kwasy omega-3 ... oj można by jeszcze wyliczać.

Czy wiesz, że... Im ciemniejszy jest kwiat brokuła, tym więcej witamin zawiera.

Brokuły są smaczne i na surowo, i na ciepło. Mogą stanowić dodatek do obiadu, mogą być składnikiem surówek i sałatek. Przyrządza się z nich zupy, zapiekanki.

Zobaczcie kilka propozycji na dania z brokułem w roli głównej:

Zupa krem z brokułów

Składniki:

1 kg brokułów

2 marchewki

2 ziemniaki

2 kostki rosołowe

śmietana

oliwa z oliwek

groszek ptysiowy

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Brokuły oczyścić, podzielić na różyczki, opłukać. Gotować w lekko osłodzonej wodzie, dzięki czemu zachowają intensywny kolor, pod koniec gotowania dodać odrobinę soli. Marchewkę, ziemniaki ugotować z kostkami rosołowymi w około 1 l wody. Gdy wszystkie warzywa wystygną zmiksować blenderem warzywa z bulionem, dodać odrobinę oliwy, gęstą śmietanę, przyprawić do smaku. Krem podawać z groszkiem ptysiowym.

Brokuły do obiadu

Składniki:

brokuły

2 łyżki masła

1 łyżka bułki tartej

Sposób przygotowania:

Brokuły oczyścić, podzielić na różyczki, opłukać pod bieżącą wodą. Wrzucić do wrzącej wody z płaską łyżeczka soli i szczyptą cukru. Gotować około 10 minut. Następnie przygotować zasmażkę: masło rozpuścić na patelni i dodać łyżkę bułki tartej wymieszać, lekko zarumienić. Zasmażką polać brokuły.

Brokuły z wołowiną z woka

Składniki:

500 g brokuła, podzielonego na różyczki

2 żółte papryki

cebula

2 marchewki

500 g wołowiny

5 łyżek sosu sojowego

2 ząbki czosnku

łyżka mąki kukurydzianej

oliwa z oliwek

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Wołowinę kroimy na cienkie paseczki. Sos sojowy, odrobinę oliwy z oliwek i mąkę kukurydzianą razem mieszamy, wkładamy mięso i marynujemy przez 15-30 minut. Następnie rozgrzewamy woka, wlewamy olej. Do rozgrzanego oleju dodajemy posiekany czosnek, a następnie mięso. Smażymy przez kilka minut.

Wyjmujemy mięso a do woka wkładamy brokuły i pokrojone w paski papryki, marchew, cebulę. Smażymy całość, podlewając od czasu do czasu wodą. Gdy warzywa będą miękkie wkładamy mięso, podgrzewamy. Danie podajemy z ryżem lub makaronem chińskim.

Brokułowa zapiekanka

Składniki:

250 g makaronu rurki,

duży brokuł,

2 pojedyncze piersi z kurczaka,

cebula

2 ząbki czosnku,

300 g żółtego sera,

2,5 szklanki mleka

2 łyżki mąki

2 łyzki masła

2-3 ząbki czosnku

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Pierś z kurczaka i cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć, dodać przeciśnięty przez praskę czosnek, sól i pieprz.

Makaron ugotować al dente. Brokuły oczyścić, podzielić na różyczki, opłukać pod bieżącą wodą. Wrzucić do wrzącej wody z płaską łyżeczka soli i szczyptą cukru. Gotować około 10 minut.

W garnku rozpuścić masło, wlać mleko i wymieszać. Następnie delikatnie mieszając dodawać stopniowo mąkę, tak żeby nie zrobiły się grudki. Do smaku doprawić pieprzem i solą.

Mięso wymieszać z brokułami i makaronem, przełożyć do naczynia żaroodpornego, polać sosem, posypać startym żółtym serem. Piec w 190 stopniach przez około 15 minut.

Sałatka brokułowa z fetą

Składniki:

1 średni brokuł,

duża czerwona cebula,

1 opakowanie sera feta 150 g,

50 g orzechów włoskich,

30 g ziaren słonecznika,

płatki migdałowe

łyżka majonezu

łyżka jogurtu naturalnego

Sposób przygotowania:

Brokuły oczyścić, podzielić na różyczki, opłukać pod bieżącą wodą. Wrzucić do wrzącej wody z płaską łyżeczka soli i szczyptą cukru. Gotować około 6 minut. Cebulę pokroić na drobną kostkę i wymieszać z brokułami, ser feta pokroić w kostkę i posypać na wierzch sałatki. Ziarna słonecznika, majonez i jogurt naturalny wymieszać razem i polać sałatkę, na koniec posypać orzechami i płatkami migdałowymi.

