Pietruszka

W tradycyjnej włoskiej kuchni używa się jej włoskiej odmiany, która w odróżnieniu od pietruszki zwyczajnej ma mniej intensywny aromat i lepiej znosi przechowywanie w lodówce. Pietruszka dobrze komponuje się z rozmaitymi sosami, sałatkami i młodymi ziemniakami. Gałązki pietruszki można podsmażyć w oleju - tak przygotowana będzie aromatycznym dodatkiem do owoców morza. Pietruszkę dodajemy do omletów, zup, potraw z jaj, ryżu, pomoże także podkreślić smak mięs oraz serów – w szczególności ricotty. Tradycyjną mieszanką przyprawową, w której skład wchodzi: pietruszka, czosnek, skórka pomarańczowa i cytrynowa jest Gremolada. Dodaje się ją do osso buco (gicz cielęca duszona w białym winie podawana z ryżem).

Szafran

Szafran jest jedną z najdroższych przypraw na świecie, niegdyś był symbolem luksusu i bogactwa. Charakteryzuje się złocistopomarańczową barwą, a po zanurzeniu w wodzie zmienia ją na czerwoną. Ze względu na szlachetny zapach pasuje zarówno do dań słodkich i słonych. Jest gorzkawy w smaku. Szafran podkreśli smak risotta (zobacz przepis: Risotto alla milanese), mięs, ryb, sosów do gnocchi. Jest też główną przyprawą dodawaną do arrancini.

Parmezan

Parmezan jest typem twardego sera, wytwarzanym z krowiego sera. Włosi używają parmezanu niemalże do wszystkich potraw. Doskonale smakuje w zestawie serów, ale pełni również funkcje dekoracyjne. Można nim przyprawiać pizze, zobacz przepis: Pizza z szałwią i cebulą, zapiekanki, makarony, spaghetti. Pasuje do mięs, drobiu, zobacz przepis: potrawka z kurczaka z parmezanem i

Pepperoncini

Pepperoncini to włoskie papryczki o toskańskim rodowodzie. Można je spożywać na surowo, marynować w oliwie z oliwek, i przyprawiać nią potrawy. Jako przyprawy używa się surowych papryczek ale można też je ususzyć. Pepperoncini dodawane są potraw warzywnych, mięsnych i makaronów. Dodaje się je do zaostrzenia smaku spaghetti po bolońsku. Pepperoncini można dodać do słodyczy, ciastek lub czekolady, co nada im bardzo wyrafinowanego smaku.

Nasiona pinii

Pozbawione łusek orzeszki mają jasnokremowy kolor i są bardzo aromatyczne. Orzechy są dość tłuste i służą do wyrobu oleju piniowego. Orzeszki można jeść bez dodatków, z solą, albo je uprażyć. W kuchni włoskiej dodaje się je do sosu Pesto, zobacz przepis: Pesto. Stosuje się je jako chrupiący dodatek do sałatek, ryb, zobacz przepis: Łosoś pieczony mięs, warzyw. Można je również spotkać w deserach i czekoladzie.

Rybny sos bagna cauda

Sos ten jest podawany zawsze na ciepło, dlatego sposób jego spożywania jest podobny do fondue. Sos ten przygotowywany jest z czosnku, anchovies, oliwy z oliwek, i masła. Z sosem można jeść gotowane, pieczone lub surowe warzywa w szczególności: seler, kalafior, karczochy, paprykę i cebulę.