Mieszkańcy Tajlandii bardzo dobrze znają teorię pięciu smaków i umiejętnie z niej korzystają. Jeśli chcą, żeby w potrawie wyczuwalna była głównie słodycz, dodają czcinę cukrową, kokosa albo ananasa, jeśli gorycz – melona lub gorzkiego ogórka, zwanego w Tajlandii ma-ra. Do uzyskania kwaśnego smaku stosują ocet albo niedojrzałe owoce ananasa i mango, ostrego – chili oraz czosnku, a słonego – tradycyjną sól lub nam plaa – sos rybny. Potrafią również łączyć przyprawy w taki sposób, żeby uzyskać harmonię wszystkich pięciu smaków.

Tajska kuchnia jest bardzo oryginalna, a w każdym daniu jeden ze smaków zawsze jest bardziej wyrazisty od pozostałych. Dlatego nie zapominajmy, żeby podczas zamawiania w Tajlandii posiłku zaznaczyć czy chcemy, aby był on przyrządzony na słono, słodko, kwaśno, gorzko czy ostro.

Magia smaków północy i południa

Kuchnia tajska jest zróżnicowana głównie ze względu na to, że Tajlandia leży w dwóch strefach klimatycznych, które dzielą kraj na dwie części – północną i południową. Na północy dominuje kuchnia ciężka, gdzie podaje się głównie mięso i kleisty ryż z sosami. W większości są to potrawy słone i ostre. Tak więc główną przyprawą jest chili, czosnek oraz sól. Ulubione dania mieszkańców północnej części kraju to m.in.:

Nam phrik ong – przygotowany z mielonej wieprzowiny, podawany z ostrym sosem pomidorowym (nie obędzie się więc bez dużej ilości czosnku i chili). Dzięki obgotowanym liściom kapusty, które są nieodłącznym składnikiem potrawy, nam phrik ong przypomina polskie gołąbki;

Sai oua – kiełbasa z wieprzowiny, z dodatkiem dużej ilości ostrej papryki, podczas jedzenia można również wyczuć aromat palonej łupiny kokosa – bowiem w jej dymie wędzi się sai oua;

Som tam – sałatka, którą jada się na północno-wschodnim terenie Tajlandii. Przyrządzona jest z zielonej papai, fasoli, krewetek i pomidorów. W celu wydobycia aromatu poszczególnych składników przyprawia się ją sosem rybnym nam plaa i sokiem z limonki;

Larp – potrawa przygotowana na ostro z gotowanego mięsa mielonego i warzyw, całość przyprawia się czosnkiem oraz miętą i podaje z som tam.

Głównym elementem potraw południowej Tajlandii są natomiast owoce morza przyprawiane papryką chili. W przeciwieństwie do kuchni północnej części kraju, południowa jest bogatsza pod względem dań przygotowywanych na słodko. Przyprawia się je głównie kokosem. Do takich dań należy m.in. kow yum – krewetki podawane z owocami i warzywami, sosem rybnym oraz prażonym kokosem, koniecznie doprawiona ziołami. Mieszkańcy południa, to głównie muzułmanie. Z tego względu w ich kuchni pojawia się dużo więcej mięsa niż w pozostałej części kraju, gdzie przeważają wyznawcy buddyzmu. Głównym przysmakiem mieszkańców południa Tajlandii jest curry ze słodkich ziemniaków oraz kurczaka. Niezbędnym dodatkiem do tej potrawy jest roti – płaski chleb przygotowany z mąki, proszku do pieczenia, wody i oleju albo ryż.