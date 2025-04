Jedną z najbardziej popularnych przypraw jest czosnek. Meksykanie używają go pod wieloma postaciami, może być świeży, marynowany w słoiku lub w proszku. Jest składnikiem sosu salsa, taco, dodaje się go również, żeby podnieść walory smakowe ryżu. Inną przyprawą równie chętnie dodawaną do potraw jest cebula. Także i w tym wypadku używana jest świeża, marynowana i w postaci proszku. Jest powszechnie stosowana w połączeniu z czosnkiem. Innymi popularnymi przyprawami w meksykańskiej kuchni są: oregano, kminek i chili. Meksykańskie oregano nadaje potrawom głęboki, lekko ziemisty aromat. Najczęściej dodawane jest do potraw z pomidorami w składzie. Kminek to również bardzo charakterystyczna przyprawa dla kuchni meksykańskiej. Ma aromatyczny, lekko gorzkawy smak.

Chili to w rzeczywistości mieszanka przyprawowa. W wersji meksykańskiej to połączenie kminku, oregano, oraz papryczek chilli. Te ostatnie są w Meksyku pikantne do tego stopnia, że nawet miksowanie ich blenderem może okazać się niebezpieczne. Miksowane lub siekane papryczki potrafią wydzielić opary, które mogą podrażnić lub wprost poparzyć skórę. Oczywiście występują mieszanki chili z bogatszą recepturą, ale wymienione wyżej przyprawy stanowią obowiązkowe zestawienie. Mieszanka jest stosowana do przyprawiania mięs i warzyw, ale również sosu salsa, taco i ryżu. Innym chili, które jest tradycyjnie stosowane w Meksyku jest tzw. chipotle. W jego składzie znajdziemy jedynie suszoną lub wędzoną papryczkę jelapeno. Używane jest jako dodatek do sosów i marynat.

Papryczki chili mogą również występować jako podstawowy składnik dania. W Meksyku przysmakiem są nadziewane serem lub mięsem chili zasmażane następnie w cieście. W Meksyku praktycznie do wszystkiego serwuje się sosy salsa. Najczęściej są to salsa verde lub salsa cruda. Salsa cruda to połączenie chili, pomidorów i cebuli. Natomiast verde pomidory zastępuje się bliskim krewniakiem pomidora, zielonym tomatillo. Popularną przekąską jest również guacamole.

Guacamole

2 dojrzałe awokado,

1 mała cebula,

1 ząbek czosnku,

1 pomidor,

2 łyżki soku z cytryny,

sól i pieprz do smaku,

chili.

Awokado obrać i rozgnieść widelcem razem z sokiem z cytryny i czosnkiem. Cebulę posiekać, pomidora sparzyć i drobno pokroić. Dodać do awokado. Przyprawić do smaku chili, solą i pieprzem.

Kolejną popularną w kuchni meksykańskiej przyprawą jest komosa piżmowa. Komosa charakteryzuje się intensywnym smakiem trochę przypominającym anyż lub koper włoski i świeżym lekko kamforowo miętowym aromatem. Niektórzy twierdzą że pachnie benzyną. Komosa najczęściej dodawana jest do czarnej fasoli, ponieważ pobudza trawienie i pozwala uniknąć dyskomfortu związanego ze spożyciem fasoli. Można ją również stosować do przyprawienia zup, mole de olla, tamales z serem i Chile, jajek, ziemniaków, quesadillas i enchiladas.

Do przyprawiania meksykańskich potraw stosuje się również anyż, goździki i cynamon. Meksyk jest jednym z największych dostawców cynamonu na świecie. Przyprawa używana jest tam jako podstawowy składnik wzbogacający smak czekolady. Dobrze harmonizuje ze smakiem kurczaka i słodkich ziemniaków.