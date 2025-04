Spyros z Pireusu

Historia tego trunku liczy nieco ponad sto lat, co dla alkoholu jest wiekiem szlachetnym, ale w Grecji wydaje się zaledwie wyjściem z dzieciństwa. Skoro bowiem wina produkowano tu już ponad trzy tysiące lat temu, wiekowa Metaxa to wciąż jeszcze alkoholowa młodzież. Wszystko zaczęło się, gdy Spyros Metaxa w roku 1880 opuścił rodzinną Kefalonię i wraz z braćmi przybył do Pireusu. Zakupił duże winnice w południowej Attyce i rozpoczął kilkuletnie poszukiwania mieszanki idealnej. Poddawał wina licznym eksperymentom, mieszał i destylował, aż w końcu z wina i brandy stworzył mieszankę, która wydała mu się godna uwagi. Wymyślił rzucającą się w oczy etykietę, a trunkowi nadał nazwę Metaxa, by wszyscy po wsze czasy zapamiętali, komu ów smak zawdzięczają. Datę powstania, czyli rok 1888, umieścił na etykiecie i pozostaje ona tam po dziś dzień.

Reklama

Gładka i cierpliwa

Współczesna Metaxa produkowana jest w nowoczesnych zakładach, ale jej tajemnicą wciąż jest tradycyjna receptura. Bazowe wino powstaje z odmian: savatiano, sultanina oraz korinthiaki. Każda z odmian przetwarzana jest osobno, wzmacniana spirytusem winnym, destylowana, a następnie przechowywana przez wiele lat w beczkach z dębu z Limousin. W tym czasie nabiera odpowiedniej barwy i gładkości. Pół roku przed butelkowaniem trunek przelewany jest do kadzi mieszalniczej przez specjalny filtr. Skład warstwy filtrującej jest ściśle strzeżoną tajemnicą, wiadomo jedynie, że są tam rozmaite zioła i przyprawy. To one dodają Metaksie charakterystycznego aromatu i złożoności.

Zobacz także: Ogólne zasady podawania wina

Siła gwiazdek

Na etykiecie Metaksy uwagę przykuwają gwiazdki, nie pełnią one jednak roli dekoracyjnej, a przekazują informacje o charakterze i wieku trunku. Trzy gwiazdki oznaczają, że Metaxa była starzona przez trzy lata i można się spodziewać lekkiej i owocowego smaku. Ten rodzaj sprzedawany jest na terenie Grecji. Za granicą kupić można Metaksę 5-gwiazdkową, czyli starzoną przez pięć lat. To klasyczny, łagodny trunek o miodowej barwie, z nutą karmelową. Owocowo-korzenna odmiana 7-gwiazdkowa sprzedawana jest w specjalnie dla niej opracowanej butelce. „Grande Fine” starzy się co najmniej 15 lat, , a „Private Reserve” oczekuje aż 30 lat, przez co zyskuje nie tylko ciemnobursztynową barwę, ale też złożony, pikantno-słodki smak.

Reklama

Polecamy: Etykiety win - jak je czytać?