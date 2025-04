Przetwory z grzybów

Sezon na grzyby niestety nie trwa cały rok, dlatego też warto zamknąć ich smak w słoikach, by móc delektować się nimi do następnej jesieni.

Reklama

Robienie domowych zapraw znów wraca do mody. I bardzo dobrze, gdyż nie ma to jak własnoręcznie przygotowane kompoty, konfitury, pikle.

Marynowane grzybki idealnie sprawdzą się jako dodatek do potraw, czy jako przystawka podczas domowych przyjęć, zwłaszcza że pasteryzowane grzyby zachowują świeżość nawet kilka lat. Do marynowania nadają się borowiki, rydze, maślaki, kozaki, gąski. Pamiętajmy, żeby nie łączyć różnych rodzajów, każdy rodzaj grzybów marynuje się oddzielnie. A jak je zrobić? Poniżej znajdziecie instruktaż przygotowania marnowanych grzybków.

Marynata

Zaczynamy od przygotowania marynaty. Podstawowym jej składnikiem jest oczywiście ocet, w stosunku octu do wody 1:3. Tak więc na a 1 kg grzybów dajemy: 1 szklankę octu, 3 szklanki wody, 2 łyżeczki cukru, łyżeczka soli, kilka ziaren pieprzu, kilka ziaren ziela angielskiego, kilka listków laurowych, duża cebula pokrojona w krążki, 2 marchewki pokrojone w plasterki.

Zaczynamy od blanszowania grzybów, czyli krótkiego ich obgotowania. Dzięki temu grzyby będą miały ładniejszy wygląd marynat, a zaprawy dłuższą trwałość. W ten sposób usuwamy także z niektórych gatunków wydzielający się obficie śluz, który nieładnie zabarwia marynaty.

Grzyby należy dokładnie je oczyścić. Drobne pozostawić całe, większe przepołowić lub podzielić na części. Wrzucić na wrzącą wodę z dodatkiem odrobiny soli i jednej cebuli pokrojonej w kostkę. Gotować, aż grzyby będą miękkie. Wyjąć z wody, odsączyć.Włożyć do czystych słoików.

Składniki marynaty zagotować. Gotową zalewą zalać grzyby, tak aby je zakryć. Szczelnie zamknąć słoiki i przystąpić do pasteryzacji.

Pasteryzacja

Polega ona na ogrzewaniu słoików z w temperaturze powyżej 60 stopni, jednak poniżej 100 stopni. Słoiki powinny być wypełnione do 4-5 swojej objętości. Gotowe zaprawy wkładamy do garnka wyłożonego lnianą ściereczką, układamy słoiki i zalewamy wodą tak, by słoiki były zanurzone mniej więcej do połowy. Czas gotowania zależy od wielkości słoika, przyjmuje się jednak, ze litrowy słoik pasteryzujemy ok. 40 minut. Po zakończeniu pasteryzacji słoiki wyjmujemy i odstawiamy układając je do góry dnem.

Reklama

Grzyby najlepiej przygotowywać w małych słoiczkach, ponieważ po otwarciu dosyć szybko się psują. Otwarte zaprawy należy przechowywać w lodówce.