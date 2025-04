Przepisy na rogaliki i ciasto z rabarbarem

Jakie właściwości ma rabarbar? Rabarbar to pierwsza świeżość prosto z grządki, zastępująca owocowe nadzienie do ciast, doskonały surowiec na kompot. Sprawdźcie przepisy na drożdżowe rogaliki i ciasto z rabarbarem!



Kto nie powinien jeść rabarbaru?

Z apetytem na rabarbar nie co jednak przesadzać, bowiem zawiera on niekorzystne dla zdrowia związki - dużo kwasu szczawiowego. Jeden, czy dwa desery w sezonie to wszakże nie powód do alarmu, gdy jesteśmy zdrowi. Unikać rabarbarowej diety powinni natomiast chorzy na artretyzm, kamicę nerkową i osoby ze schorzeniami przewodu pokarmowego.

Pochodzenie i właściwości rabarbaru

Jakie jest pochodzenie rabarbaru? Prawdopodobnie z kuchni chińskiej, w której rabarbar znany jest od 2700 lat, trafił nad Wołgę, a stamtąd do starożytnej Grecji i Rzymu. Grecka nazwa rzewienia, rhabarbaros brzmi w tłumaczeniu - "obcy znad Wołgi".

Rabarbar cenimy głównie dla jego specyficznego, kwaśnego i orzeźwiającego smaku oraz dlatego, że pojawia się, gdy tęsknimy za pierwszym plonem własnych upraw na działce. Wartości odżywcze soczystych łodyg, mających zielony, czerwonawy, albo krwistoczerwony kolor, są bowiem niewielkie. W 100 gramach rabarbaru jest trochę potasu, sodu, wapnia, magnezu, żelaza i fosforu; sporo natomiast - witaminy C. Szkodliwa przeciwwaga kwasu szczawiowego nie zachęca nas jednak do codziennego korzystania z obfitości witaminy C, zwłaszcza że truskawki również są w nią boagate. Póki co jednak spróbujmy wypieków z rabarbaru.

Drożdżowe rogaliki z rabarbarem

Składniki:





dwie szklanki mąki

4 dag drożdży

3/4 szklanki mleka

3 żółtka

3 łyżki cukru

13 dag margaryny

ok. kilograma rabarbaru

łyżka tartej bułki

tłuszcz do formy

Sposób przygotowania:





Przygotować rozczyn, zostawić na kilka minut do wyrośnięcia. Do mąki dodać utarte żółtka, rozczyn, ciepłe mleko, szczyptę soli i wyrabiać ciasto. Pod koniec wyrabiania (bardzo dokładnego) dodać stopioną margarynę. Przykryć ciasto ściereczką i pozostawić do wyrośnięcia. Umyty i obrany rabarbar pokroić drobno, dodać niewielką ilość wody i rozgotować. Odparować wodę, dodać cukier i jeszcze gotować, tak by powstała marmoladka. Do wystudzonej marmoladki dodać trochę dobrej bułki tartej, odrobinę cynamonu, wymieszać. Z ciasta wałkować okrągłe placki, kroić je promieniście na 8 części. Na każdej, na obwodzie koła kłaść łyżeczkę marmoladki i zwijać rogaliki. Układać je na posmarowanej tłuszczem blaszce i pozostawić do wyrośnięcia. Posmarować roztrzepanym białkiem i posypać grubym cukrem. Piec w średnio nagrzanym piekarniku ok. 30 minut.

Ciasto ucierane z rabarbarem

Składniki:



2 szklanki mąki

kostka margaryny

szklanka cukru

4 jaja

łyżeczka proszku do pieczenia

ok. 75 dag rabarbaru

tłuszcz i bułka tarta

cukier puder do posypania

Sposób przygotowania:



Margarynę roztopić i ostudzić, ubić pianę, dodać cukier, a na końcu żółtka. Masę wymieszać z mąką przesianą z proszkiem. Dodać tłuszcz i ponownie wymieszać. Ciasto wylać na blachę wysmarowaną tłuszczem i posypaną bułką tartą. Ułożyć na cieście pokrajany w kostkę rabarbar. Po upieczeniu posypać cukrem pudrem.