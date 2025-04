Mięso na Wielkanoc - pyszne przepisy na wielkanocne potrawy

Mięso na Wielkanoc to najczęściej schab pod różnymi postaciami. Niektórzy sięgają także po boczek oraz mięso drobiowe. Pyszne potrawy urozmaicają wielkanocny stół i sprawiają, że goście mogą wybrać to, co lubią najbardziej. Jakie mięsa na Wielkanoc sprawdzą się najlepiej i jak je przyrządzić?