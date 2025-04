Przepisy na dania z polskich jabłek

Jak przyrządzać polskie jabłka i z czym? Jeśli znudziły ci się surowe jabłka, sprawdź te pomysły na dania z jabłkiem w roli głównej!





Przepisy na polskie jabłka podaje mistrz kuchni Mirek Drewniak, ekspert programu ''Doceń polskie"

Jabłka z mięsem

Nie wszyscy wiedzą, że tradycyjny litewski bigos był przygotowywany nie z kapusty, lecz jabłek. Twarde, kwaskowate owoce duszono, a następnie dodawano do mięsa. Zawarta w owocach wit. C pod wpływem powietrza utlenia się, nadając owocom, a przez to całej potrawie, ciemny kolor. Nieprzypadkowo pieczone w całości prosię ma zwykle w ryjku jabłko. Smak owoców doskonale komponuje się z wieprzowiną, a zawarty w nich kwas nadaje mięsu kruchości. Dodanie podsmażonego jabłka do kaszanki czy wątróbki doda tym niepozornym produktom bardziej wyrafinowanego smaku.



Zupa jabłkowa na obiad i na deser

Dziś już nieco zapomniana, ale dawniej mamy przygotowywały ją swoim pociechom. Zupa owocowa, bo o niej mowa, może być równie dobrze obiadem, co... deserem. Jak ją przygotować? Umyte, pozbawione gniazd nasiennych jabłka smażymy z odrobiną cukru, a następnie miksujemy, zagęszczamy (mąką rozprowadzoną wodą lub owocami) i zagotowujemy. Gotową zupę krem doprawiamy cynamonem.



Równie smaczną propozycją jest prosty deser, idealny na ciepłe słoneczne dni. Wystarczy zmiksować umyte i pokrojone jabłka, a następnie przelać je do głębokiego talerza i przyozdobić, także dla przełamania smaku, kawałkami surowych jabłek innej odmiany.

Faszerowane zapiekane jabłka na słodko

W chłodne dni, warto z kolei przygotować faszerowane, zapiekane jabłka. Przepis na danie jest wyjątkowo prosty. Od umytego, dużego jabłka odcinamy górną część razem z ogonkiem, a następnie delikatnie wydrążamy gniazdo nasienne tak, aby nie przebić owocu na wylot. Jabłko faszerujemy (najlepiej domową) konfiturą z dzikiej róży, przykrywamy wcześniej odciętą ''czapeczką” i umieszczamy w dobrze nagrzanym piekarniku.



Czekamy, aż owoc nabierze złocistego koloru. W tym czasie rozpuszczamy czekoladę, którą łączymy z odrobiną cynamonu. Upieczone na złoto jabłko wyjmujemy ostrożnie z piekarnika i polewamy przygotowaną wcześniej czekoladą. To bardzo prosty deser, ale smakuje wybornie.

Smacznego!



Na podstawie materiałów prasowych Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego "Doceń polskie"