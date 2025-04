Przepis na udanego grilla

Weekend, pyszne jedzenie, grupa przyjaciół, ładna pogoda to niezbędne składniki w przepisie na udanego grilla. Jak przygotować grillowe potrawy, by przyciągnęły gości smakiem i aromatem? Jak sprawić, by goście wspominali je aż do następnego grilla?

Pomogą w tym najnowsze mieszanki przyprawowe KAMIS, dedykowane konkretnym potrawom z grilla: Przyprawa do potraw z grilla Karkówka z grilla, Przyprawa do potraw z grilla Żeberka barbecue, Przyprawa do sosu Sos tzatziki.

Trzy nowe mieszanki przyprawowe Kamis dedykowane konkretnym potrawom grillowym to doskonały sposób na wiosenne i letnie menu oraz smakowity pomysł na nową odsłonę tradycyjnych, grillowych potraw. Karkówka z grilla, Żeberka barbecue, Sos tzatziki – sekretem wyjątkowego smaku tych mieszanek jest receptura oparta wyłącznie na naturalnych ziołach i przyprawach, bez dodatku wzmacniaczy smaku i aromatu. Oryginalne smaki popularnych dań z grilla oraz doskonały aromat najwyższej jakości ziół i przypraw.

Nowe produkty grillowe Kamis to unikalne na rynku mieszanki przyprawowe dedykowane określonym potrawom, tj. karkówce, żeberkom. Wybranie potraw, do których są one przeznaczone dało możliwość skomponowania doskonałych mieszanek, z precyzyjnie dobranymi ziołami i przyprawami, tak by uzyskać najlepszy smak i aromat grillowanej karkówki, żeberek, sosu tzatziki. Warto przekonać się podczas samodzielnego grillowania.

Przyprawa do potraw z grilla Karkówka z grilla KAMIS

Karkówka to najczęściej grillowane mięso w Polsce. By karkówka była smaczna, krucha, aromatyczna i pyszna, mięso wymaga wcześniejszego zamarynowania. Przyprawa do potraw z grilla Karkówka z grilla KAMIS to podstawowy składnik takiej marynaty. Przyprawa zawiera w swoim składzie, m. in.: czosnek w płatkach, paprykę w płatkach, kolendrę w formie ziarenek, rozmaryn, pieprz czarny, natkę pietruszki i liście laurowe. Mieszanka jest niezwykle aromatyczna, gruboziarnista i nadaje karkówce słodki aromat i czosnkowo-ziołowy smak. Przyprawy w oryginalnych formach – papryka w płatkach, czosnek w płatkach i kolendra w ziarenkach – sprawią, że karkówka zyska bardzo apetyczny wygląd i bogaty smak i aromat. Przyprawa nie zawiera glutaminianu sodu ani żadnych wzmacniaczy smaku.

Aby przygotować pyszną karkówkę z grilla wystarczy:

karkówkę pokroić w plastry i delikatnie rozbić,

wymieszać Przyprawę do potraw z grilla Karkówka z grilla KAMIS z olejem i dodać do karkówki

całość odstawić na 2 godziny (najlepiej na noc) w chłodne miejsce

piec na mocno rozgrzanym grillu po około 5-7 minut z każdej strony

Karkówka w takiej wersji uświetni niejeden wiosenny i letni wieczór. Karkówkę najlepiej podawać ze świeżymi warzywami i musztardą grillową Kamis.

Przyprawa do potraw z grilla Karkówka z grilla KAMIS dostępna jest w dwóch formach opakowań – torebkach oraz wygodnych tubach grillowych.

Przyprawa do potraw z grilla Żeberka barbecue KAMIS

arbecue po amerykańsku to mięso pieczone na grillu, przesiąknięte zapachem dymu, połączone ze słodko-pikantnym sosem pomidorowym. Wieprzowe żeberka, przygotowywane tym sposobem, stają się wyśmienite. Metoda teksaska zaleca natarcie żeberek suchą marynatą.

Przyprawa do potraw z grilla Żeberka barbecue KAMIS doskonale podkreśla smak grillowanych żeberek. Przyprawa zawiera, m.in.: czosnek, paprykę wędzoną, pomidory, bazylię, tymianek, pieprz czarny, paprykę słodką. Przyprawa ma słodko-pikantny smak z wyraźną nutą wędzonej papryki. Nie zawiera glutaminianu sodu ani żadnych wzmacniaczy smaku. Aby żeberka zyskały wyjątkowy smak i aromat należy posypać je przyprawą i odstawić na 2 godziny. Następnie piec żeberka na słabo rozgrzanym grillu około 1,5 godziny. Do tak przygotowanych żeberek doskonale pasuje sos z 3 łyżeczek ketchupu KAMIS, wymieszanych z 1 łyżką powideł śliwkowych. Trzeba nim posmarować żeberka pod koniec pieczenia. Żeberka palce lizać!

Przyprawa do sosu Sos tzatziki KAMIS

Pyszne, grillowane dania mięsne wymagają towarzystwa dobrych dodatków – sosów i dipów. Grecki sos tzatziki zdobył w naszym kraju wielu zwolenników, dzięki delikatnej, puszystej konsystencji oraz czosnkowemu smakowi, który doskonale komponuje się z mięsami, warzywami i serami. Smakuje wyśmienicie również jako dodatek do chleba. Przyprawa Sos Tzatziki Kamis to aromatyczna mieszanka, której podstawowym składnikiem jest czosnek. To gotowa kompozycja składników, która zapewnia oryginalny smak greckiego sosu. Poza czosnkiem, w skład przyprawy wchodzą m. in.: cebula, pieprz biały, oregano, koperek oraz natka pietruszki. Przyprawa dodana do jogurtu nadaje mu silnie czosnkowy smak i ziołowy aromat. Aby przyrządzić prawdziwy sos tzatziki wystarczy zetrzeć ogórki na grubej tarce, dodać jogurt naturalny typu grecki, 2 łyżeczki przyprawy do tzatziki i dokładnie wymieszać. Całość trzeba odstawić w chłodne miejsce na 2 godziny. Przygotowanie sosu zajmuje jedynie 10 minut.