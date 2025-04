Fot. Fotolia

Hiszpańskie ciasto pomarańczowe na Boże Narodzenie

Pomarańcze i migdały bardzo często wykorzystuje się w kuchni hiszpańskiej. Połączenie tych składników można także znaleźć w tradycyjnym świątecznym cieście hiszpańskim. Nawet teraz możemy spróbować tego specjału w czasie hucznie obchodzonych w Hiszpanii świąt Bożego Narodzenia.

Ten słoneczny wypiek będzie przyjemnym orzeźwieniem i świetnym uzupełnieniem tradycyjnych polskich potraw na świątecznym stole.

Dla niektórych istotną informacją może być fakt, że to ciasto przygotowuje się bez mąki.

Składniki:

2 pomarańcze

5 jajek

szczypta soli

200 g cukru

250 g mielonych migdałów

2 łyżki płatków migdałowych

cukier puder do posypania

Przygotowanie:

Umyć gorącą wodą pomarańcze, następnie obrać i grubo posiekać, nie zapominając o usunięciu pestek. Miąższ włożyć do garnka, dodać 1 łyżkę wody i dusić pod przykrywką przez ok. 30 min. na słabym ogniu. Odstawić garnek z musem do ostygnięcia. Wysmarować tłuszczem okrągłą formę. W tym czasie nagrzać piekarnik do 180 °C. Następnie całą zawartość garnka rozdrobnić w mikserze. Oddzielić żółtka od białek, zmieszać białka z odrobiną soli i dodając stopniowo 100g cukru, ubić na sztywną pianę. Żółtka z pozostałym cukrem także ubić na jasny i puszysty krem. Dodać do niego pomarańczowy mus, mielone migdały oraz pianę z białek. Całość wymieszać i przelać do przygotowanej już formy, wygładzić jego powierzchnię i posypać płatkami migdałowymi. Ciasto piec ok. 50-55 minut. Gdyby za szybko ciemniało, należy przykryć je folią aluminiową. Trzymać w formie aż do ostygnięcia. Przed podaniem można posypać cukrem pudrem.

Do ciasta można dodać rodzynki.

