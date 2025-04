Fot. Fotolia

Migdałowy krem frangipani

We Francji znany jako crème frangipane, we Włoszech jako frangipani, to jedwabisty, migdałowy krem używany w ciastach i tartach. Każdy z tych krajów przypisuje sobie jego pochodzenie. Sama nazwa pochodzi z włoskiego frangere il pane, czyli łamać chleb.

Jedna z legend mówi, że tę migdałową słodkość przyniosła św. Franciszkowi z Asyżu, Jacopa da Settesoli z rodziny arystokratów Frangipani i tak krem zyskał swoją nazwę.

Inni wierzą, że w XVII wieku pewien włoski szlachcic z rodziny Frangipani, mieszkający w Paryżu, podarował Ludwikowi XIII perfumowaną rękawiczkę o zapachu gorzkiego migdału.

Tak rozpoczęła się moda na migdały, a paryscy cukiernicy zaczęli nazywać nadziewane kremem migdałowym ciasta właśnie frangipane.

Francuski krem frangipani do ciast – przepis

Składniki:

pół szklanki mielonych migdałów bez skórki

pół szklanki cukru

3 łyżki mąki tortowej

szczypta soli

4 łyżki masła

2 duże jajka

Przygotowanie:

Miksujemy masło z cukrem, dodajemy mielone na drobno migdały i łączymy w jedną, gładką masę. Po jednym dodajemy do masy jajka, nie przestając miksować. Następnie dodajemy 3 łyżki mąki i ubijamy przez kolejną minutę. Krem jest gotowy do wykorzystania do ciasta lub na tartę.

Źródło: Materiały prasowe Travelplanet.pl / Praktycy.com

