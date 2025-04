Przepis na ciasto do pizzy to ważny element dobrego przygotowania włoskiego dania. Puszyste ciasto otrzymamy poprzez wymieszanie wcześniej przesianej mąki z drożdżami w wersji instant lub świeżych. Dla wszystkich tych na diecie dobrym rozwiązaniem będzie spód z kalafiora. Zobacz jak przygotować doskonałą pizzę za każdym razem!

Puszyste ciasto na pizzę

Oto składniki na puszyste ciasto na pizzę:

300 ml wody

szczypta soli

szczypta cukru

3 szklanki mąki

30 ml oliwy z oliwek

Jak zrobić puszyste ciasto na pizzę?

Wodę, drożdże i cukier umieszczamy w dużej misce. Odstawiamy na 5-10 minut aż utworzy się piana. Po tym czasie wsypujemy mąkę. Dokładnie zagniatamy całość przez około 15 minut. Smarujemy wierzch oliwą z oliwek i wkładamy ponownie do miski w formie zwartej kuli. Pozostawiamy na godzinę w ciepłym miejscu, aby drożdże zaczęły pracować. Ponownie ugniatamy ciasto i rozwałkowujemy na wybraną przez nas grubość. Dodajemy ulubione składniki i pieczemy przez pół godziny w temperaturze 190 stopni. Jeżeli przygotujemy większą ilość ciasta na pizzę, możemy odłożyć jego część do zamrożenia.

Spody do pizzy

Spód do pizzy w wersji warzywnej:

kalafior

150 g mielonych migdałów lub orzechów

3 jajka

oregano

suszona papryka

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić spód do pizzy z kalafiora?

Rozgrzewamy piekarnik do 190 stopni Celsjusza. Dokładnie obmywamy kalafior pod bieżącą wodą i ucinamy różyczki pozostawiając liście i wewnętrzną część. Przekładamy osuszone warzywo do blendera miksując na niewielkie drobinki wielkości ryżu. Podgrzewamy w misce w mikrofali przez 3 minuty do miękkości. Następnie w blenderze mielimy drobno migdały lub orzechy. Możemy użyć również moździerza. Doprawiamy solą, pieprzem, papryką oraz oregano. Całość mieszamy z roztrzepanymi jajkami. Układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy przez 20 minut. Na tak przygotowanym spodzie do pizzy możemy ułożyć ulubione składniki w dowolnej formie i zapiec z serem.

Przepis na pizzę na cienkim cieście

Oto składniki na pizzę na cienkim cieście:

szklanka wody

łyżeczka drożdży instant

szczypta soli

2 szklanki mąki

Jak zrobić pizzę na cienkim cieście?

Wodę mieszamy razem z solą oraz drożdżami. Czekamy od 5-10 minut, aż utworzy się gęsta piana. Wsypujemy wcześniej przesianą mąkę. Dokładnie ugniatamy w misce przez około 10 minut do uzyskania zwartej konsystencji. Odstawiamy na 30 minut do wyrośnięcia i lepszej aktywizacji drożdży. Po tym czasie rozwałkowujemy i układamy dowolnie wybrany sos i składniki. Pieczemy przez 20 minut w temperaturze 190 stopni Celsjusza.

