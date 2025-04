Babka wielkanocna wbrew pozorom nie jest trudna w przygotowaniu. Dobrze jednak, jeśli będziesz mieć specjalną formę, aby uzyskać ten charakterystyczny kształt. Dostępne są formy silikonowe lub klasyczne - metalowe. Zobacz te ciekawe i sprawdzone przepisy na baby wielkanocne.

Spis treści:

Baba piaskowa to jedna z najprostszych w wykonaniu i najczęściej wykorzystywanych przepisów na babkę wielkanocną. Istotne jest, aby podczas przygotowania masło było idealnie miękkie.

Dzięki temu konsystencja będzie bardziej puszysta i lepiej połączy się z resztą składników. Możesz zastąpić masło margaryną, ale najlepsze walory smakowe zyskasz przy użyciu tego pierwszego.

Skła​dniki:

250 g mąki pszennej,

250 g mąki ziemniaczanej,

4 jajka,

180 g cukru pudru,

1 opakowanie cukru wanilinowego,

250 g miękkiego masła lub margaryny,

2 łyżeczki proszku do pieczenia.

Sposób przyg​otowania:

Masło rozpuść i odstaw do wystudzenia. Formę do pieczenia babki wysmaruj tłuszczem i wysyp bułką tartą. Nastaw piekarnik na 180 stopni C. Oddziel białka od żółtek. Białka ubij na sztywną pianę z cukrem. Do białek dodawaj żółtka - jedno po drugim, cały czas mieszając. Do jajek przesiej obie mąki, proszek do pieczenia, roztopiony tłuszcz. Wszystko dokładnie wymieszaj. Gotowe ciasto przelej do foremki i wstaw do piekarnika. Piecz ok. 1 godzinę. Po wystudzeniu udekoruj babkę piaskową cukrem pudrem, płynną czekoladą lub domowym lukrem.

fot. Babka piaskowa przepis/Adobe Stock, weyo

To odmiana baby wielkanocnej również jest jedną z najczęściej wybieranych. Możesz zrobić majonez samodzielnie albo wykorzystać gotowy majonez. Babka majonezowa to propozycja dla zabieganych i szukających ciekawych metod, które pozwolą iść nieco na skróty. To wypiek, który na długo pozostaje wilgotny i można przechowywać przez około tydzień.

Składniki:

80 g mąki pszennej,

90 g mąki ziemniaczanej,

4 jajka,

5 łyżek majonezu,

140 g cukru,

2 łyżeczki proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Nastaw piekarnik na 185°C i przygotuj formę o średnicy 23 cm. Natłuść ją i obsyp bułką tartą. Jajka wybij do miski i dodaj cukier. Ubijaj przez kilka minut mikserem aż do uzyskania puszystej, jasnej masy. Do jajek i cukru dodaj majonez. Delikatnie mieszaj szpatułką. Sypkie składniki (mąki, proszek do pieczenia) wymieszaj w osobnej misce. Wymieszaj. Ciasto przelej do formy, lekko wyrównaj, stukając formą o blat stołu, a następnie wstaw do piekarnika na ok. 30 minut (sprawdź patyczkiem, czy się upiekło). Uchyl drzwiczki piekarnika i odczekaj 10 minut. Następnie wyjmij ciasto z formy. Babkę majonezową możesz udekorować cukrem pudrem, lukrem cytrynowym czy czekoladowym.

fot. Przepis na babkę wielkanocną/Adobe Stock, agneskantaruk

To chyba najbardziej klasyczna wersja baby wielkanocnej, choć w ostatnich latach mniej popularna, niż np. jej piaskowa kuzynka. Do przyrządzenia możesz wykorzystać zarówno drożdże instant, jak i świeże. Ciasto może być wyrobione ręcznie lub za pomocą miksera.

Ważne, aby ciasto po wyrabianiu odpoczęło pod ściereczką przed włożeniem do formy i wypieczeniem. Tradycyjnie ta babka wielkanocna jest łączona z rodzynkami i innymi bakaliami w asyście lukrowej polewy. Należy uważać, aby nie była zbyt sucha – wystarczy dodać odpowiednią ilość żółtek.

Skła​dniki:

0,5 kg mąki,

15g świeżych drożdży,

125 ml letniego mleka,

4 jajka,

2 łyżki cukru,

1 cukier waniliowy,

otarta skórka z cytryny,

150 g masła,

50 g rodzynek.

Sposób przygotowa​nia:

Drożdże wymieszaj z mlekiem, odstaw na 15 minut w ciepłe miejsce pod przykryciem. Masło rozpuść i przestudź. Mąkę przesiej do miski. Jajka utrzyj z cukrem, cukrem waniliowym i skórką cytrynową aż do uzyskania jasnożółtej, puszystej masy. Do mąki wlej drożdże, masę cukrowo-jajeczną. Cały czas miksując, wlewaj partiami masło. Wsyp sparzone i osączone rodzynki. Wymieszaj drewnianą łyżką. Ciasto przykryj folią spożywczą i odstaw na 1 godzinę w ciepłe miejsce pod przykryciem. Przygotuj formę na babkę (dużych rozmiarów) - posmaruj ją masłem i obsyp mąką lub bułką tartą. Następnie wyrabiaj ponownie ciasto drożdżowe i włóż do foremki. Odstaw ponownie na 30 minut aż do wyrośnięcia. Nastaw piekarnik na 185°C. Do piekarnika wstaw babkę i piecz około 35-40 minut. Ostudzone ciasto posmaruj lukrem i np. obsyp makiem lub kolorowymi dekoracjami do ciast.

fot. Babka wielkanocna: przepis na babkę drożdżową/Adobe Stock, zi3000

Wielkanocna baba na oleju to szybki i łatwy przepis, a gotowa baba smakuje doskonale. Najlepiej będzie wykorzystać olej słonecznikowy.

Jeżeli chcesz, aby babka wielkanocna była bardziej puszysta, pamiętaj, aby przesiać mąkę i skrobie ziemniaczaną razem z proszkiem do pieczenia. Jeżeli nie chcesz go używać, wystarczy ubić białka jaj na sztywno.

Składniki:

350 g mąki pszennej,

100 g mąki ziemniaczanej,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

150 g cukru,

4 duże jajka,

200 ml oleju.

Sposób przygotowania:

Nastaw piekarnik na 170°C i przygotuj formę na babkę o średnicy ok. 20 cm. Suche składniki przesiej do miski (mąkę pszenną, skrobię ziemniaczaną i proszek do pieczenia), a następnie wymieszaj. W drugiej misce utrzyj jajka z cukrem aż do uzyskania puszystej masy. Powinna mieć jasny, biszkoptowy kolor. Cienką strużką wlewaj do masy jajecznej olej, cały czas miksując. Do mokrych składników dodaj suche i całość wymieszaj szpatułką. Babkę na oleju piecz 45 minut. Wyjmij po upieczeniu i poczekaj chwilę, zanim wyjmiesz ją z foremki. Udekoruj babkę wielkanocną wedle życzenia.

fot. Wielkanocna babka na oleju/Adobe Stock, Jukov studio

Marmurkowa babka wielkanocna ucierana jest na maśle lub oleju i powstaje z połączenia dwóch mas. Dzięki temu powstaje ciekawy efekt marmurka. Do białej masy dodawana jest wanilia, biała czekolada lub odrobina soku z cytryny.

W ciemnej części znajduje się rozpuszczalne kakao lub rozpuszczona tabliczka czekolady. Ważne jest, aby wszystkie składniki były w temperaturze pokojowej.

Skła​dniki:

250 g mąki pszennej,

250 g mąki ziemniaczanej,

4 jajka,

2 łyżki kakao,

180 g cukru pudru,

1 opakowanie cukru wanilinowego,

250 g masła lub margaryny,

2 łyżeczki proszku do pieczenia.

Sposób przygoto​wania:

Masło rozpuść w kąpieli wodnej i odstaw do wystudzenia. Formę do pieczenia babki wysmaruj tłuszczem i wysyp bułką tartą. Nastaw piekarnik na 180 stopni. Oddziel białka od żółtek, a następnie ubij je na sztywną pianę z cukrem. Do białek dodawaj żółtka - jedno po drugim, cały czas mieszając. Mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną oraz proszek do pieczenia wymieszaj w osobnej misce. Oddziel połowę suchych składników i dodaj do nich kakao oraz połowę roztopionego tłuszczu i połowę masy jajecznej. Do reszty jajek przesiej obie mąki, proszek do pieczenia oraz roztopiony tłuszcz. Wszystko dokładnie wymieszaj. Do formy wlewaj naprzemiennie jasne i ciemne ciasto wedle uznania. Widelcem możesz rozprowadzać kolory między sobą. Gotowe ciasto przelej do foremki i wstaw do piekarnika. Piecz babkę wielkanocną przez ok. godzinę, do suchego patyczka.

fot. Sprawdzony przepis na baby wielkanocne/Adobe Stock, New Africa

Na podstawie artykułu Weroniki Kwaśniak pierwotnie opublikowanego 24.03.2015.

