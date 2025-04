Przegrzebki to delikatne owoce morza, które możemy przygotować na różne sposoby. Mięso tych małży jest cenione za granicą i podawane w najlepszych restauracjach. Przyrządzane na ostro z sosem i warzywami idealnie smakują w asyście letnich sałatek. Sprawdź nasze przepisy na idealne przegrzebki!

Przegrzebki z patelni: przepis

Oto składniki na przegrzebki z patelni:

3 jajka

szklanka bułki tartej

szczypta soli

400 g przegrzebków

olej roślinny

Jak zrobić przegrzebki z patelni?

Najpierw dokładnie czyścimy i myjemy przegrzebki w zimnej wodzie i osuszamy ręcznikiem papierowym. Roztrzepujemy jajka w misce. Bułkę tartą mieszamy z solą. Przegrzebki maczamy w jajku, a następnie obtaczamy bułką tarta. Tak przygotowane smażymy przez 2 minuty na głębokim oleju w rondlu. Ważne jest, aby nie przesmażyć małży, aby nie stwardniały i nie stały się gumowe. Serwujemy je z sosem tatarskim, cytrynowym lub sosem pomidorowym.

Przegrzebki z sosem: przepis

Oto składniki na przegrzebki z sosem:

Przegrzebki:

2 łyżki masła

500 g przegrzebków

szczypta soli

szczypta pieprzu

Sos:

3 łyżki masła

2 ząbki czosnku

sok z cytryny

szczypta soli

szczypta pieprzu

garść posiekanej pietruszki

Jak zrobić przegrzebki z sosem?

Rozgrzewamy masło na patelni na średnim ogniu. Dokładnie oczyszczamy przegrzebki i myjemy pod zimną wodą. Osuszamy ręcznikiem papierowym. Doprawiamy solą i pieprzem. Podsmażamy z każdej strony przez minutę. Przegrzebki polewamy rozpuszczonym masłem, sokiem z cytryny i dodajemy posiekany czosnek. Tak przyrządzone małże serwujemy z posiekaną pietruszką. Polewamy wytworzonym sosem.

Przegrzebki z warzywami: przepis

Oto składniki na przegrzebki z warzywami:

pół szklanki wody

pół szklanki białego wina

szczypta soli

700 g przegrzebków

300 g pieczarek

średnia cebula

łodyga selera naciowego

4 łyżki masła

sok z cytryny do smaku

szczypta słodkiej papryki w proszku

łyżka sosu chili

Jak zrobić przegrzebki z warzywami?

Do rondelka wlewamy wodę i wino – zagotowujemy na średnim ogniu. Dorzucamy oczyszczone i umyte wcześniej przegrzebki. Gotujemy przez 5 minut. Redukujemy sos do połowy objętości. Pieczarki, cebulę i seler gotujemy do miękkości. Sos doprawiamy sokiem z cytryny i sosem chili. Gotujemy do momentu, aż całość będzie gęsta i zwarta. Tak przyrządzone przegrzebki serwujemy od razu z dodatkiem sosu sojowego.

