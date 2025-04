Lokalne specjały

Większość greckich serów produkowana jest na ograniczonym terenie i właściwie nie wychodzi poza swój region. Podróże po Grecji mogą przynieść bardzo smakowite niespodzianki i nie należy bać się serów o nieznanych nazwach, gdyż brak popularności w całym kraju nie oznacza, że ser nie wart jest uwagi. Oryginalnie podstawą greckich serów było mleko owcze lub kozie. W górskich niełatwych terenach nie hodowano bydła, a kozy i owce świetnie się tam czuły. Pasterze wykorzystywali ich mleko, czyniąc z serów jeden z najistotniejszych składników swojego pożywienia. I choć Grecy nie mają tak wielu gatunków sera jak Francuzi, to jedzą niemal tak samo dużo.

Wśród wielu lokalnych serów na uwagę zasługuję na przykład formaella z Parnassos, twardy owczy ser o charakterystycznym, jakby nieco wędzonym smaku. Produkowany jest w górach, a dokładny przepis jest tajemnicą od pokoleń strzeżoną przez miejscowych górali. Świetnie sprawdza się smażony lub grillowany. Warto też podczas podróży rozejrzeć się za serem metsovone z gór Pindos czy ladothiri z wyspy Lesbos.

Krajowe przeboje

Do najbardziej znanych serów greckich, poza niedościgłą fetą, należą kopanisti i kefalotiri. Pierwszy z nich do dziś produkowany jest bez używania maszyn i sprzedawany w glinianych miseczkach. Ma silny zapach i pikantny smak, przypominający nieco ser Roquefort. Jest idealny jako przekąska i towarzystwo do dobrego wina. Kefalotiri korzeniami sięga jeszcze czasów bizantyjskich. Zmienia kolor w zależności od pory roku, zawsze jednak ma intensywny, dość pikantny smak. W wersji dojrzałej używany jest jak parmezan. Z serwatki pozostałej po jego produkcji powstaje kolejny grecki ser, manouri - delikatny i gładki, doskonale pasujący do deserów, często łączony z miodem. Podobnie jadany jest długo dojrzewający ser graviera, choć jego pełny smak sprawia, że równie dobrze pasuje do różnych win i przekąsek o bardziej wytrawnym charakterze.

