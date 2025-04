Silne wino ze słodkich winogron

Porto powstaje na ściśle określonym terenie nad rzeką Douro. Granice tego obszaru wyznaczył w roku 1756 roku markiz de Pombal i był to początek regulowania produkcji win i ich certyfikowania w tej części kontynentu. Dolina rzeki Douro jest miejscem niezwykłym, ukształtowanie terenu i mikroklimat sprawiają, że tamtejsza winorośl rozkwita potem w winie wyjątkową głębią i słodyczą.

Udeptywanie smaku

Winobranie rozpoczyna się pod koniec września. Owoce znoszone są z pionowych tarasów do niskich i szerokich kadzi, w których rozpoczyna się fermentacja. Tradycyjnie przyspiesza się ją wielogodzinnym udeptywaniem, w bardziej nowoczesnych zakładach stosuje się mechaniczne prasy. Gdy moszcz osiągnie odpowiedni poziom słodyczy, przerywa się fermentację, dolewając silny alkohol. Od tego momentu wino zaczyna dojrzewanie.

Sekrety etykiety

Na etykietach Porto pojawiają się różne określenia wskazujące, z jakim jego rodzajem mamy do czynienia. Vintage oznacza doskonałe jakościowo wino rocznikowe, które powstaje tylko w latach, gdy zbiory są najlepsze. Takie butelki osiągają wysokie ceny, ale ich jakość bywa zaskakująca nawet dla znawców. Ruby jest odmianą dojrzewającą w beczkach, które po kilku latach leżakowania jest przelewane do butelek i od razu nadaje się do picia. Z kolei tawny wymaga dłuższego leżakowania w beczkach, a jego smak jest szlachetny, gładszy i łagodniejszy. Porto, jak przystało na wino wzmacniane, ma dużą zawartość alkoholu – od 17 do 21 procent. Odmiany słodsze pija się w temperaturze pokojowej lub lekko schłodzone, po posiłku. Odmiany bardziej wytrawne podawane są zawsze schłodzone i stanowią wstęp do posiłku.

