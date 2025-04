Pomysł na smaczny obiad

Nie wiesz co przyrządzić na obiad. Oto kilka propozycji na smaczny i zdrowy posiłek a do tego wyśmienity deser. Już dziś wypróbuj je w swojej kuchni.

Zupa jarzynowa z cukinią

Składniki:

80 dkg dyni

15 dkg cukini

4 gałązki seleru naciowego

3 średnie sztuki ziemniaków

2 małe sztuki marchewki

1 litr bulionu warzywnego

1 opakowanie pestek z dyni

2 łyżki świeżo wyciśniętego soku z cytryny

3 łyżki jogurtu Danonis

2 łyżki masła

5 dkg świeżo startego sera żółtego

1 łyżeczka soli

1 łyżeczka pieprzu

Sposób przyrządzenia:

Dynię myjemy, obieramy oraz usuwamy z niej pestki. Miąższ kroimy w grubą kostkę. Ziemniaki, cukinię i marchewki czyścimy, obieramy, płuczemy i kroimy na małe kawałeczki. W garnku rozgrzewamy masło, dodajemy rozdrobnione warzywa i całość podsmażamy, mieszając. Dolewamy bulion i przyprawiamy zupę solą i pieprzem. Gotujemy pod przykryciem do uzyskania miękkości warzyw. Następnie miksujemy i gotujemy przez kolejne 7 minut. Dodajemy starty żółty ser oraz sok z cytryny. Podaną zupę można udekorować pestkami dyni oraz selerem naciowym.

Indyk z ananasem

Składniki:

2 łyżki jogurtu Danonis

1 mała sztuka pierś z indyka

4 liście kapusty włoskiej

1 mały ananas

1 łyżeczka sezamu

1 łyżeczka sosu ostrygowego

4 łyżki żurawiny

5 łyżeczek białego wina

2 łyżeczki miodu

szczypta pieprzu

Sposób przyrządzenia:

Indyka kroimy w cienkie plasterki i rozbijamy tak, aby można go było później swobodnie zwijać.

Kapustę i ananasa kroimy w cieniutkie paseczki, marynujemy kilka minut w sosie ostrygowym z dodatkiem sezamu. Następnie z farszu formujemy rulon, kładziemy na mięsie i zwijamy. Pieczemy lub obsmażamy, obtaczając wcześniej w mące ziemniaczanej.

Aby przygotować sos, miksujemy bądź rozgniatamy świeżą żurawinę, a następnie wlewamy ją do rondla i dodajemy miód, wino i delikatnie odparowujemy. Gotowe danie skrapiamy jogurtem Danonis zmieszanym z pieprzem.

Sernik w wafelku

Składniki:

3 łyżki jogurtu Danonis

1 serek homogenizowany truskawkowy

1 jajko

4 łyżki cukru

2 łyżki soku z brzoskwiń

2 sztuki wafelków lodowych

Sposób przyrządzenia:

Kilka łyżek cukru rozpuszczamy na patelni na złoty karmel. Studzimy go lekko i powoli wylewamy do wysokiego pojemnika z letnią wodą. Woda musi być ciepła, ponieważ w zimnej karmel popęka.

Do wafli nakładamy utartą masę i ozdabiamy ją karmelem. Całość dekorujemy brzoskwiniami z puszki pokrojonymi w kostkę, dodatkowo posypujemy migdałami obranymi ze skórki.