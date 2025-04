Pigwa - stara prawie jak świat

Niewątpliwie w dzisiejszych czasach owoce pigwy nie są tak popularne jak na przykład 4000 lat temu, gdy drzewka pigwy były uprawiane na ziemiach Babilonii. A szkoda.

Także starożytni Grecy czy Rzymianie wykorzystywali jej drogocenne właściwości, zarówno w kuchni jak i przy odprawianiu przeróżnych rytuałów. Pigwa była bowiem uważana za owoc mityczny, a jej patronką była Wenus – bogini miłości i rozmnażania.

Dzisiaj mniej doceniamy jej właściwości i smak na rzecz bardziej znanych i powszednich jabłek i gruszek. Pigwy są bardzo trudne do zdobycia w sklepach, chyba, że jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami pigwowego drzewka – wtedy jej owocami możemy rozkoszować się do woli.

Jednak pigwa to bardzo ciekawy i wart poznania owoc.

Wyglądem przypomina wydłużone jabłko, lub jak kto woli bardziej okrągłą gruszkę. Jej skóra jest koloru zielono-żółtego, pokryta drobnym meszkiem, który fachowo nazywa się kutner.

Owoc pigwy ma wyjątkowo aromatyczny zapach i z tego to powodu w dawnych czasach używano go jako naturalne pachnidło do domu. Pigwy wkładano do szaf, szuflad z bielizną, aby ładnie w nich pachniało, czy do pokoi.

Miąższ pigwy jest twardy, kwaśny, z dużą ilością twardych granulek, nazywanych komórkami kamiennymi.

W Polsce o pigwie mówi się także „polska cytryna”, bo ze względu na jej kwaśny smak wkładało się kiedyś plasterek pigwy do herbaty zamiast cytryny.

Niegdyś w surowej postaci zjadano plasterki pigwy posmarowane miodem, aby zabić jej kwaśny posmak, co było bardzo zdrowym, a jednocześnie smacznym zwyczajem.

Pigwa nabiera niepowtarzalnego smaku dopiero po ugotowaniu jej. Bardzo smaczne są marmolady czy konfitury z pigwy, czy też mieszane np. pigwa i gruszka, pigwa i jabłko. Pigwa służy także do produkcji win czy zdrowotnych nalewek na bazie alkoholu (korzystne na serce, ciśnienie, trawienie). Dzięki dużej zawartości pektyn przyrządza się z niej także żelatynowe galaretki.

Owoc pigwy jest przebogaty w pektyny, które regulują poziom glukozy i cholesterolu we krwi. Kwasy organiczne, duża ilość witaminy C, poza tym witamina A i witaminy z grupy B, miedź, żelazo, węglowodany – to wszystko zawiera w sobie pigwa.

Pomaga w przeziębieniach, chorobach układu oddechowego. Łagodzi biegunkę i wymioty.

Jest znakomitym owocem na jesień – naturalnie uodparnia i przygotowuje organizm na zimę.

Anna Łyczko Borghi