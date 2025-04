Składniki

Ciasto na pierogi:

30 dag mąki

15 dag masła 1 jajko 1 łyżka kwaśnej śmietany

sól

Farsz:

5 dag suszonych grzybów

cebula

1 łyżka masła

1 łyżka tartej bułki

1 łyżka posiekanej natki pietruszki

2 jajka gotowane na twardo

4 łyżki Vegety

1 łyżka tartej bułki

Sposób przygotowania

Do mąki dodać, masło, jajko, śmietanę i sól. Dokładnie wyrobić ciasto i wstawić na godzinę do lodówki. Namoczone grzyby zagotować w niewielkiej ilości wody, a następnie drobno posiekać. Posiekaną drobno cebulę zeszklić na maśle, dodać grzyby, Vegetę i chwilę dusić. Do ostudzonych grzybów dodać posiekaną natkę pietruszki, drobno pokrojone jajka na twardo, bułkę tartą i wymieszać wszystko z surowym jajkiem. Po rozwałkowaniu ciasta wycinać szklanką krążki, napełniać farszem, dokładnie skleić brzegi, układać na posmarowanej tłuszczem blasze.

Następnie wstawić do gorącego piekarnika i upiec na złoty kolor.