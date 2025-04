Pierogi to klasyka w polskiej kuchni, nic więc dziwnego, że doczekały się festiwalu na ich cześć. No cóż, jest w nich coś takiego, co powoduje, że nie można im się oprzeć.

Ruskie, z kapustą i grzybami, z mięsem, z owocami - zna je każdy i każdy je uwielbia. Ale nie każdy odważy się je ulepić tłumacząc, że to zbyt skomplikowane. Ale nic bardziej mylnego, moi drodzy. Cała tajemnica pysznych pierogów tkwi w cieście, którego przyrządzenie nie jest tak straszne, jak niektórym mogłoby się wydawać.

Przedstawiamy wam podstawowy przepis na ciasto do pierogów, które zawsze się udaje:

Składniki:

1 kg mąki tortowej

2 szklanki ciepłej wody

sól

Sposób przygotowania:

Z mąki, wody i soli zagniatamy miękkie i elastyczne ciasto i przykrywamy ściereczką na 30 minut. Następnie ciasto dzielimy na porcje. Każdą po kolei wałkujemy na cieki placek, podsypując delikatnie mąką. szklanką bądź literatką (w zależności od tego jak duże chcemy mieć pierogi) wykrawamy koła.

Pora więc na farsz, a tu pełna dowolność. Możemy eksperymentować na różne sposoby, szukając wciąż nowych, oryginalnych i wyśmienitych smaków. My dziś polecamy pierogi w wiosennej odsłonie, ze świeżym szpinakiem, z białymi i zielonymi szparagami, z młodą cukinią oraz pachnącymi truskawkami.

Zobacz przepis na pyszne pierogi ze szpinakiem i białym serem

Ciasto według przepisu podstawowego.

Składniki

na farsz:

1/2 kg świeżego szpinaku

1/2 kg białego sera

3 ząbki czosnku

sól, pieprz

Sposób przygotowania

Szpinak świeży umyć i pokroić w paski, wrzucić do garnka i podlać odrobiną wody, gotować aż woda odparuje. Ser biały zmielić, dodać szpinak, przeciśnięty przez praskę czosnek i przyprawy. Dokładnie wymieszać.

Na środek każdego krążka ciasta układać po łyżce farszu, składać na pół i dokładnie zalepiając. Jeżeli brzegi słabo się kleją, można posmarować je delikatnie wodą.

Gotować w osolonej wodzie 5 minut od wypłynięcia. Podawać z podsmażoną cebulką.

Zobacz, jak zrobić smaczne pierogi z cukinią i fetą

Ciasto według przepisu podstawowego.

Składniki

na farsz:

średnia zielona cukinia

200 g fety

cebula

oregano

pieprz

Sposób przygotowania

Cukinię obrać i zetrzeć na tarce na dużych oczkach. Cebulę pokroić w kostkę. Na odrobinie oliwy podsmażać cebulkę, dodać cukinię i razem podsmażać, aż wyparuje z niej woda. Dodać pokruszoną fetę, oregano i pieprz.

Na środek każdego krążka ciasta układać po łyżce farszu, składać na pół i dokładnie zalepiając.

Wrzucać pierogi na gotującą, osoloną wodę i gotować parę minut, aż wypłyną na wierzch. Podawać od razu, polane roztopionym masłem.

Zobacz, jak przygotować pierogi ze szparagami

Ciasto według przepisu podstawowego.

Składniki

na farsz:

pęczek białych i zielonych szparagów

duża cebula

masło

3 łyżki serka mascarpone

3 łyżki bułki tartej

sól, pieprz

Sposób przygotowania

Szparagi obrać je do 3/4 długości, odciąć twarde końcówki. Gotować w wodzie z łyżką cukru, aż będą miękkie. Odcedzić i zalać zimną wodą, aby się hartowały. Pokroić na małe kawałki i podsmażać na maśle razem z posiekaną drobno cebulką. Gdy wszystko razem eis zeszkli doprawić solą i pieprzem. Po ostygnięciu wymieszać z bułka tartą i serkiem mascarpone.

Farsz nakładać na środek każdego krążka ciasta, składać na pół i dokładnie zalepiając.

Wrzucać pierogi na gotującą, osoloną wodę i gotować parę minut, aż wypłyną na wierzch.

Zobacz, jak zrobić pyszne pierogi z truskawkami

Ciasto według przepisu podstawowego.

Składniki

na farsz:

1/2 kg truskawek

Sposób przygotowania

Truskawki myjemy, obieramy, kroimy na ćwiartki. Na środek każdego krążka ciasta układać po truskawce, składać na pół i zlepiać brzegi.

Gotować w lekko osolonej wodzie ok. 5 min. Pierogi podawać polane śmietaną i posypać cukrem pudrem.

Smacznego!

