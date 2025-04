Persymona – właściwości

Owoc kaki to świetne źródło błonnika, zawiera około 70 kcal na 100 g. Jest bogaty w przeciwutleniacze, takie jak karoten, likopen oraz luteina, które skutecznie dbają o nasze zdrowie. Ma działanie również przeciwzapalne, co zapobiega infekcjom i przeziębieniom. Zmniejszają również stres oksydacyjny, który przyczynia się do powstawania wielu schorzeń. Dzięki zawartości witaminy C wzmacnia odporność. Dodatkowo zawarty w persymonie potas, magnez i miedź sprawia, że uaktywnia się proces powstawania czerwonych ciałek krwi.

Owoc kaki – przygotowanie i zastosowanie

Podczas wyboru owocu kaki należy pamiętać, aby nie posiadał śladów obić oraz ciemnych plam. Powinien być żółtopomarańczowy, kolorem podobny do moreli.

Zarówno świeże, jak i suszone persymony możemy dodawać do musli, puddingów oraz do sałatek. Są zdrową i lekką przekąską lub deserem. Doskonale sprawdzą się również w przetworach na bazie octu.

Salsa z persymony

Oto składniki na salsę z persymony:

2-3 sztuki persymony

3 średnie pomidory

pół świeżego ananasa

średnia cebula

łyżeczka octu balsamicznego

oliwa z oliwek

Jak zrobić salsę z persymony?

Persymonę i pomidory obieramy dokładnie ze skórki. Kroimy w drobną kostkę. Następnie obieramy ananasa i kroimy w cienkie plasterki. Siekamy cebulę – możemy wykorzystać zarówno białą, jak i czerwoną. Ocet balsamiczny łączymy z oliwą z oliwek i polewamy wszystkie składniki. Mieszamy dokładnie. Przekładamy do lodówki na 2-3 godziny do schłodzenia. Tak przygotowaną salsę z persymony możemy podawać razem z guacamole do krakersów.

Sałatka z persymoną

Oto składniki na sałatkę z persymoną:

2 średnie persymony

2 pomidory

mix dowolnych sałat

orzechy laskowe

sok z cytryny

oliwa z oliwek

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić sałatkę z persymoną?

Persymonę dokładnie obieramy i kroimy na cienkie plasterki. Pomidory obieramy, wydrążamy gniazda nasienne i kroimy w kostkę. Orzechy podprażamy na suchej patelni przez około minutę. Następnie siekamy za pomocą ostrego noża. Wyciskamy sok z cytryny i łączymy z oliwą z oliwek. Doprawiamy solą i pieprzem. Tak przygotowaną sałatkę podajemy od razu po wymieszaniu z dressingiem.

Bruschetta z persymoną

Oto składniki na bruschettę z persymoną:

duża bagietka

oliwa z oliwek

garść pomidorków koktajlowych

średnia persymona

mozzarella

ocet balsamiczny

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić bruschettę z persymoną?

Bagietkę kroimy na 2-3 cm kawałki. Smarujemy każdy kawałek oliwą z oliwek. Pomidorki i persymonę kroimy drobno i skrapiamy octem balsamicznym i oliwą z oliwek. Kładziemy na wierzch pokrojoną mozzarellę oraz resztę składników. Doprawiamy solą i pieprzem. Zapiekamy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez 8 minut. Tak przygotowane bruschetty możemy podawać z dodatkiem świeżej bazylii.

