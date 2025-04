Pasztet to jedno z dań, których nie może zabraknąć na wielkanocnym stole. Chociaż tradycyjnie przyrządza się go z królika, drobiu lub wieprzowiny, coraz częściej wśród świątecznych potraw można spotkać także pasztety wegetariańskie: z jajek, z ciecierzycy, z selera, z cukinii lub z marchewki. Danie można serwować na ciepło lub na zimno, a piecze się je zazwyczaj w kąpieli wodnej. Bardzo popularny jest także pasztet w cieście.

Przepis na pasztet w cieście

Oto składniki na pasztet w cieście:

Na ciasto:

60 dag mąki,

24 dag masła,

ok. 200 ml wody,

3 jajka,

3 płaskie łyżeczki soli

Na pasztet:

5 dag orzechów włoskich,

cebulka,

5 dag smalcu,

60 dag fileta z indyka,

15 dag słoniny,

12 dag surowej szynki,

250 ml kremówki,

jajko,

2 gałązki tymianku,

mielony imbir,

gałka muszkatołowa,

sól,

pieprz

Na galaretkę:

250 ml bulionu drobiowego,

1 dag żelatyny.

Jak zrobić pasztet w cieście? Mąkę przesiej, zagnieć z masłem, wodą, 2 jajkami i solą. Zawiń w folię, włóż na 2 godziny do lodówki. Składniki farszu schłodź. Orzechy praż 5 minut w 180 stopniach C, wystudź, obierz. Cebulę pokrój w piórka, zrumień na smalcu. Filet, słoninę i szynkę pokrój w paski, posól. Dodaj cebulę, wstaw na 30 minut do lodówki. Zmiel, schłodź. Znów zmiel, schłodź. Pasztet dopraw, wymieszaj ze śmietanką i jajkiem, przetrzyj przez sito. Dodaj pokruszone orzechy, schłodź.

Ciastem wyłóż formę, nałóż pasztet, przykryj ciastem. Na środku wykrój otwór, włóż w niego kominek z folii aluminiowej. Udekoruj ciastem, posmaruj jajkiem, piecz 5 minut w temperaturze 220 stopni C, a potem 40 minut w temperaturze 160 stopni C. Wystudź pasztet, przez otwór wlej tężejący bulion z rozpuszczoną żelatyną, schłodź.

Przepis na pasztet domowy z wieprzowiny

Oto składniki na pasztet wieprzowy:

70 dag mięsa wieprzowego od szynki,

30 dag boczku,

30 dag wątróbki,

3 jajka,

liść laurowy,

kilka ziarenek ziela angielskiego,

1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej,

łyżka majeranku,

2 cebule,

3 ząbki czosnku,

sól,

pieprz.

Jak zrobić pasztet wieprzowy? Mięso umyj, pokrój na mniejsze kawałki, zalej wodą, dodaj przyprawy oraz sól i pieprz. Gotuj na średnim ogniu, aż będzie miękkie. Mięso wyjmij z wywaru, wywar pozostaw. Boczek pokrój w kosteczkę. Cebulę i czosnek obierz i drobno posiekaj. Podsmaż na rozgrzanym oleju, dodaj boczek i całość duś przez 15 minut. Na koniec dodaj wątróbkę i duś jeszcze 5 minut.

Mięso wieprzowe i wszystko z patelni przepuść trzykrotnie przez maszynkę do mięsa. Dopraw gałką muszkatołową, solą, pieprzem i majerankiem. Wbij jajka i wymieszaj. Jeśli masa jest za sucha, to dodaj trochę wywaru z gotowania wieprzowiny. Formę do pasztetu posmaruj tłuszczem i wyłóż papierem do pieczenia. Masę mięsną przełóż do formy, wyrównaj. Wstaw do większej formy z wodą. Piecz pasztet przez 50 minut w temperaturze 180 stopni C.

