Pascha wielkanocna z bakaliami - przepis

Składniki:

2 litry mleka

0,5 litra śmietany

5 jajek

1 kostka (250 g) masła

100 g cukru pudru

1 laska wanilii

2 łyżki cukru wanilinowego

Bakalie do masy:

Ilość bakalii wg uznania – możesz dodać np. 120 g orzechów włoskich, tyle samo laskowych, migdałów i orzechów nerkowca, żurawiny, rodzynek, garść mieszanki keksowej, kilka moreli suszonych i kandyzowaną skórkę pomarańczową.

Nie używaj mleka UHT. Jeśli nie masz możliwości kupić domowej śmietany kup 12 lub 18%.

Etap 1: Warzenie sera na paschę

Zacznij od mleka – wlej je do dużego garnka, dodaj laskę wanilii i zagotuj. W tym czasie jajka wybij do miski, rozkłóć i wymieszaj ze śmietaną. Dodaj śmietanę z jajkami do wrzącego już mleka i zmniejsz ogień. Na wolnym ogniu gotuj dosyć długo, do momentu, aż masa się zwarzy – zobaczysz małe grudki twarogu i wyraźnie oddzielającą się serwatkę.

Kiedy z mleka i śmietany powstanie ser, zdejmij garnek z ognia i poczekaj, aż wystygnie.

Etap 2: Cedzenie sera

Kiedy uwarzony ser ostygnie przygotuj czystą pieluchę tetrową lub duży kawałek gazy. Wyściel materiałem durszlak lub sito i umieść nad zlewem lub nad garnkiem. Powoli przelewaj zawartość garnka, następnie zbierz ser w materiał, zawiń i odciskaj, aż będzie względnie suchy.

Możesz pozostawić go w ściereczce przez kilka godzin, aż serwatka odejdzie.

Etap 3: Przygotowanie bakalii

Rodzynki zalej wrzątkiem lub gorącym sokiem, odstaw do napęcznienia. Orzechy włoskie i migdały posiekaj, ale niezbyt drobno. Morele pokrój.

Etap 4: Ucieranie masy serowej na paschę

Masło utrzyj z cukrem na puszystą masę. Dodaj cukier wanilinowy. Miksując na niskich obrotach powoli dodawaj uwarzony twaróg. Do masy dodaj bakalie i delikatnie wymieszaj. Przełóż całość do naczynia wyłożonego czystą ściereczką, zawiń masę, dociśnij, wstaw do lodówki na kilka godzin.

