Pancakes to rodzaj puszystych placuszków, które Amerykanie podają zarówno na słodko jak i na słono. Od naszych klasycznych naleśników różnią się przede wszystkim tym, że są bardziej puszyste i tym, że przygotowywane są na bazie maślanki oraz mają dodatek proszku do pieczenia lub sody oczyszczonej.

Puszyste pancakes to ciekawy pomysł na śniadanie lub szybki lunch do szkoły lub pracy. Ich smak i miękka struktura sprawiła, że amerykańskie naleśniki zdobyły serca łasuchów na całym świecie, bez względu na wiek. Często podawane są z syropem klonowym, świeżymi owocami lub bitą śmietaną. Ich przygotowanie jest prostsze, niż mogłoby się wydawać.

Składniki:

2 jajka,

1 i 1/2 maślanki,

2 szklanki mąki pszennej,

50 g roztopionego masła,

4 łyżki cukru pudru,

szczypta soli,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

dodatki do serwowania: owoce, posypki, syrop klonowy lub inne.

Sposób przygotowania:

W misce połącz sypkie składniki - przesiej mąkę, dodaj sól, proszek do pieczenia i cukier. Dokładnie wymieszaj. W osobnej miseczce roztrzep jajka i połącz je z roztopionym masłem oraz mlekiem. Teraz połącz suche składniki z masą jajeczną. Wymieszaj lub zmiksuj, aż całość dobrze się połączy. Smaż na suchej patelni, aż będą złote z obu stron. Serwuj pancakes z ulubionymi dodatkami: masłem orzechowym, świeżymi owocami, syropem klonowym albo bitą śmietaną.

fot. Przepis na puszyste pancakes/Adobe Stock, Lukas Gojda

Czekoladowe pancakes idealnie sprawdzą się jako szybka przekąska dla dzieci albo deser podczas rodzinnych imprez. Fani kakaowych smaków na pewno chętnie sięgną po tę pyszną alternatywę dla klasycznych amerykańskich naleśników.

Składniki:

1 i 1/2 maślanki,

2 jajka,

50 g masła,

1 i 1/2 szklanki mąki pszennej,

4 łyżki cukru pudru,

3 łyżki kakao,

szczypta soli,

1/2 szklanki posiekanej czekolady,

2 łyżeczki proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiej do miski, połącz z cukrem, solą, kakao, proszkiem do pieczenia, a następnie wszystko razem zmiksuj. Do masy wbijaj jajka i dalej miksuj na średnich obrotach. Następnie dodaj roztopione, lekko wystudzone masło i mleko, ponownie wymieszaj. Na samym końcu dodaj posiekaną lub startą na tarce czekoladę. Masę zmieszaj. Smaż pancakes na rozgrzanej patelni. Gdy na powierzchni naleśnika pojawią się małe pęcherzyki powietrza, to znak, że należy go przekręcić na drugą stronę. Serwuj z syropem klonowym, owocami i bitą śmietaną.

fot. Przepis na puszyste pancakes czekoladowe/Adobe Stock, shersor

Amerykanie zazwyczaj w wersji śniadaniowej podają pancakes z jagodami, masłem połączonym z miodem, syropem klonowym albo bitą śmietaną w zestawieniu z owocami. W USA bywają również dodatkiem do dania obiadowego - wtedy podaje się je z chrupiącym bekonem lub sadzonym jajkiem.

Kombinacje tych składników mogą być dowolne, pozwalając na eksperymentowanie i dostosowanie smaku do indywidualnych upodobań.

Z czym najczęściej podaje się pancakes?

syrop klonowy: to klasyczny dodatek do pancakes.

świeże owoce: pokrojone banany, truskawki, jagody czy maliny świetnie komponują się z puszystymi pancakes.

bita śmietana: domowa bita śmietana w połączeniu z owocami to świetny dodatek do lekkich pancakes

czekolada: sprawdzi się posypka z wiórek czekoladowych, polewa czekoladowa czy kawałki gorzkiej czekolady.

masło orzechowe: roztopione z dodatkiem miodu masło orzechowe jest smacznym dodatkiem, który nadaje nieco słodkiego, orzechowego aromatu.

jogurt: świeży jogurt naturalny lub grecki jogurt idealnie smakuje samodzielnie, z miodem i owocami.

miód: polska alternatywa dla syropu klonowego.

dżem lub konfitura: kleks z ulubionego dżemu sprawi, że pancakes będą orzeźwiające i lekko kwaskowate.

orzechy: sprawdzą się w szczególności posiekane migdały, orzechy włoskie czy pekan.

posypka z wiórek kokosowych: dodaje tropikalnego smaku.

Również na śniadanie możesz przygotować pancakes w wersji wytrawnej. Przyda się wówczas serek śmietankowy, pokrojona szynka oraz szczypiorek. Świetnie smakują także z sadzonym jajkiem.

Tradycyjne naleśniki są cienkie i mogą być wyrabiane zarówno z mąki pszennej, jak i orkiszowej, żytniej, owsianej lub mieszanki ryżowej z gryczaną lub jaglaną. Ciasto musi być odpowiednio rzadkie, aby móc rozlać je po całej patelni.

Pancakes przyrządzane są z mąki pszennej lub z tej dostępnej poza granicami kraju, typu „self raising flour” co oznacza, że nie musisz dodawać już nic, aby pięknie wyrosły. Do ogólnodostępnej dodaj proszek do pieczenia i/lub sodę oczyszczoną, aby dobrze wyrosły i były pulchne.

Ciasto do pancakes jest 2-krotnie gęstsze, aby mogło utrzymać niewielki rozmiar i nie rozlać się po całej powierzchni patelni. Na masę wykorzystuje się masło, maślankę oraz ubite jajka, aby uzyskać odpowiednią konsystencję.

Nieodpowiednie proporcje to nie jedyna z przyczyn płaskich i nierównych placków. Zobacz, co mogło zawieść i jak się przed tym uchronić następnym razem:

Sprawdzaj świeżość proszku do pieczenia . Unikaj zwietrzałego i przeterminowanego produktu – jego właściwości z pewnością odbiegają daleko od ideału.

. Unikaj zwietrzałego i przeterminowanego produktu – jego właściwości z pewnością odbiegają daleko od ideału. Na początku dobrze wymieszaj wszystkie suche składniki przed dodaniem mokrych. To zabezpieczy przed powstawaniem grudek oraz zmniejszy ryzyko powstawania nieestetycznych surowych kawałków mąki w cieście.

wszystkie suche składniki przed dodaniem mokrych. To zabezpieczy przed powstawaniem grudek oraz zmniejszy ryzyko powstawania nieestetycznych surowych kawałków mąki w cieście. Wymieszaj wszystkie składniki tylko do momentu połączenia. Nie miksuj zbyt długo i na gładko. Pozwól ciastu „odpocząć” po wyrabianiu, aby miało czas na wyrośnięcie przed smażeniem.

Tradycyjnie pancakes robi się na maślance, ponieważ pojawiające się w niej kwasy nadają puszystości i pozwalają na to, aby ciasto na pancakes było lepiej napowietrzone. Jeżeli nie masz możliwości, aby ją wykorzystać, możesz użyć:

Substytutem może być domowy kefir, które ma podobne właściwości. Zawiera jednak mniejszą ilość tłuszczu, który jest dodatkowo nośnikiem smaku.

1 szklanka mleka w połączeniu z łyżeczką octu zastąpi maślankę. Amerykańskie naleśniki nie będą tak puszyste jak oryginalne, ale skutecznie napowietrzą się i będą lżejsze.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 16.06.2020.

