Składniki:

Reklama

1 mały kurczak (podzielony na małe cząstki)

sól, pieprz, sproszkowana papryka

4 łyżki oleju z oliwek

2-3 cebule

1 ząbek czosnku

50 g krewetek

1 strąk czerwonej papryki

250 g pomidorów

3 łyżki masła

250 g świeżych małż morza północnego

250 g świeżych małż o muszlach w kształcie serca

250 g pełnoziarnistego ryżu

1/2 l bulionu z kury

szafran

100 g czarnych oliwek

300 g ugotowanych krabów

sok z 1 cytryny

kilka listków szałwii

1 cytryna pokrojona w ćwiartki

Sposób przygotowania:

Mięso wymyć pod gorącą wodą, osuszyć, natrzeć solą, pieprzem, sproszkowaną papryką oraz olejem i pozostawić na 2-3 godziny. Cebulę i czosnek obrać i drobno posiekać. Paprykę oczyścić, wymyć i pokroić w paski. Pomidory umyć i poćwiartować. Rozgrzać masło i krótko smażyć na nim kawałki mięsa po obu stronach. Następnie mięso wyjąć i pozostawić do osuszenia. Na pozostałym tłuszcz usmażyć krewetki. Wyjąć. Do pozostałego na patelni tłuszczu dolać nieco wody i oderwać tłuszcz z dna patelni. W powstałym wywarze dusić cebulę, czosnek i paprykę. Małże dokładnie umyć szczoteczką, wybierając jedynie zamknięte muszle (otwartych muszli nie używa się, ponieważ są niedobre). Ryż wsypać do "paellery" czyli specjalnej patelni, w której tradycyjnie przygotowuje się paellę (można ją zastąpić normalną patelnią o obwodzie przynajmniej 35 cm i o wysokim brzegu). Zagotować bulion, zalać nim ryż i mieszając zagotować na dużym ogniu. Patelnię zdjąć z ognia. Szafran rozpuścić w wodzie i wymieszać go z ryżem. Solą doprawić ryż do smaku. Jarzyny, pomidory i oliwki dodać do ryżu. Mięso kurczaka, małże, krewetki i kraby równomiernie rozmieścić na ryżu. Piekarnik rozgrzać do temperatury 200 stopni i na dole piekarnika ustawić nie przykrytą patelnię z paellą. Udekorować ćwiartkami cytryny.

Reklama

Autor: Bahus.