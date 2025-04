Owoce letnie: Wiśnie

Słodkie, mocno czerwone, zawsze modne w kosmetyce, uwielbiane w drinkach – wiśnia na szczycie tortu jest wręcz synonimem doskonałości.

Obsypane różowym kwieciem drzewko jest w Japonii symbolem czystości i nieśmiertelnego piękna, Francuzi układają z nich dziesięciometrowe łańcuchy, podczas gdy w kanadyjskiej prowincji Quebec tradycyjnie „stracić wiśnię” oznacza pożegnać się z dziewictwem. Co roku w sadach całego świata zbiera się ponad 3 miliony ton tych owoców.

Jeśli zaś chodzi o walory zdrowotne – nic tylko zajadać się garściami. Wiśnie ułatwiają wydalanie z organizmu toksyn, obniżają poziom cholesterolu we krwi, poprawiają apetyt, regulują trawienie.

Pudding wiśniowo-twarogowy

Składniki:

250 g serka śmietankowego,

1 ½ szkl. słodzonego mleka skondensowanego,

1 łyżeczka esencji waniliowej,

1 słoik gęstych konfitur wiśniowych (albo świeże wiśnie podgotowane z cukrem na gęsto),

sok z pół cytryny,

200 g biszkoptów,

szklanka soku pomarańczowego.

Rozetrzeć serek drewnianą łyżką, następnie u bijać mikserem do puszystości. Dolać mleko i dalej ubijać aż stworzą jednolita masę. Dodać wanilię i sok z cytryny. Wstawić do lodówki na 2-3 godziny. Przed podaniem układać w miseczkach biszkopty nasączone sokiem, polewać konfiturą i na wierzch nakładać krem.

Ciasto wiśniowo-migdałowe do góry nogami

Składniki:

2 łyżki + ¼ szkl margaryny / masła,

¼ szkl. brązowego cukru,

¼ szkl. migdałów w płatkach,

2 szkl. wypestkowanych wiśni (mogą być mrożone),

2/3 szkl. białego cukru,

1 jajo,

½ łyżeczki esencji migdałowej,

1 ¼ szkl. mąki,

½ łyżeczki proszku do pieczenie,

½ łyżeczki soli,

2/3 szkl. mleka

Do naczynia żaroodpornego wsypujemy brązowy cukier i 2 łyżki masła. Wstawiamy do mikrofali na 1-2 minuty, aż masło się stopi (można wstawiać do gorącego piekarnika). Dodajemy wiśnie i migdały i ponownie umieszczamy w mikrofali na 3-4 minuty.

Pozostałe masło rozcieramy na puszyste, dodajemy cukier i energicznie ubijamy. Dodajemy jajko, esencję migdałową i znów ubijamy. Na koniec dosypujemy mąkę, proszek, sól i wlewamy mleko. Mieszamy krótko i wylewamy do formy z wiśniami. Pieczemy w temp. 180 stopni ok. pół godziny, aż całość się zetnie. Pozostawiamy w piecu ok. 5 minut, po czym wykładamy na talerze, do góry spodem. Podajemy na ciepło lub na zimno.