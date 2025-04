Owoce letnie: Śliwki

Specjalistami od śliwek są Chińczycy – na ich targach owocowych znaleźć można zatrzęsienie odmian, we wszystkich kolorach i rozmiarach.

Suszone, najlepsze dla organizmu, z punktu widzenia wartości odżywczych, kupić na Dalekim Wschodzie można w takich wariantach jak solone, pikantne, z żeń-szeniem, kremowe. Azjatyckie narody lubują się też w piklowanych śliwkach, które je się potem np. w kulkach ryżowych.

Wróćmy jednak do naszych rodzimych sadów – renklody, mirabelki, czy wreszcie ulubione węgierki to świetne źródło witaminy A, C, wapnia, magnezu, żelaza, potasu i błonnika. Pomagają w wypróżnianiu i regulują przemianę materii, nadają się perfekcyjnie na domowe powidła, które można przyrządzić bez dodatku cukru (smażąc owoce kilka dni) i całą zimę rozkoszować się śliwkowym dobrodziejstwem.

W naszych przepisach dziś nieco awangardy – zamiast placków i knedli, proponujemy słodki śliwkowy chleb, idealny na pikniki i podróże, oraz mięsne danie obiadowe z towarzystwem szlachetnej śliwki.

Słodki chleb śliwkowy

Składniki:



1 szkl. oleju,

3 jaja,

250 g powideł,

1 ½ szkl. cukru,

2 szkl. mąki,

1 przyprawa do piernika,

½ łyżeczki soli,

½ łyżeczki sody,

1 szkl. siekanych orzechów.

Wykonanie:

Jaja ubić z cukrem, dolać olej, powidła i wymieszać mikserem. Dosypać sypkie produkty, wymieszać, na końcu delikatnie dodać orzechy. Piec w natłuszczonej blasze w temp. 170 stopni 1 godzinę. Jeśli patyczek po wyjęciu nadal będzie mokry, pozostawić w piecu jeszcze 15-20 minut.

Pierś z kurczaka ze śliwkową salsą

Składniki:

1 ½ szkl. wody,

1 szkl. surowego ryżu,

350 g wypestkowanych węgierek,

½ czerwonej cebuli,

3 ostre papryczki,

3 łyżki świeżej kolendry (można zastąpić natką pietruszki),

1 łyżeczka cukru,

dwie piersi z kurczaka,

rozmaryn,

sól, pieprz,

olej.

Wykonanie:

Ryż ugotować i rozpulchnić widelcem. W misce zmieszać posiekane śliwki, cebulkę, papryczki, kolendrę, 2 łyżki oleju i cukier. Przykryć folią i wstawić na pół godziny do lodówki. Pierś z kurczaka pokroić na kawałki każdą, obsypać pieprzem, sola i rozmarynem i smażyć na oleju po minucie z każdej strony. Zredukować ogień i i smażyć jeszcze 5 minut. Podawać z ryżem i śliwkową salsą.



Agata Chabierska