Lemoniada została wymyślona w XIX wieku we Francji i podawana była jako lekarstwo w paryskich szpitalach. Henry Mayhew w wydanej w 1864 roku pracy o ludności ubogiej Londynu pisze o sprzedaży lemoniady jako podstawy utrzymania biedaków w sezonie letnim. Początkowo głównymi składnikami tego napoju był sok z cytryny i woda mineralna. Z czasem wymyślono jego różne wersje.

Klasyczna cytrynowa lemoniada to pyszny bezalkoholowy drink na lato, a także bardzo ciepłe wiosny czy jesienie. Możesz podać ją z listkami mięty i niewielką gałązką rozmarynu. Dodając do przepisu szczyptę soli, stworzysz pyszny domowy izotonik, idealny na letnią aktywność fizyczną.

Składniki:

litr wody gazowanej,

1,5 cytryny,

5 łyżek cukru,

5 listków mięty,

kostki lodu.

Sposób przygotowania:

Do dzbanka wrzuć cytryny pokrojone w średniej grubości plasterki. Dodaj cukier i przy pomocy muddlera (tzw. tłuczka barmańskiego) zgnieć go razem z owocami. Możesz też użyć łyżeczki, jeśli nie masz specjalnego narzędzia. Dodaj wodę gazowaną oraz kostki lodu (część w całości, część pokruszonych). Na koniec dodaj listki mięty.

Arbuz to wyjątkowo orzeźwiający owoc ze względu na dużą zawartość wody. Idealnie sprawdzi się do przygotowania letnich lemoniad i koktajli, ale potrzebuje towarzystwa. Jego smak jest bardzo neutralny, dlatego dodaj do niego kilka truskawek. Efekt będzie doskonały!

Składniki:

4 szklanki pokrojonego arbuza bez pestek,

1 szklanka pokrojonych truskawek,

sok z 3 cytryn,

80 g cukru,

700 ml mocno gazowanej wody,

kostki lodu.

Sposób przygotowania:

Arbuza podziel na kawałki (bez skórki), a truskawki odszypułkuj i umyj. Owoce przełóż do misy blendera i zmiksuj z cukrem na gładki mus. Przełóż do wysokiego naczynia, dodaj kostki lodu, sok z cytryny. Całość zalej wodą gazowaną, przemieszaj. Udekoruj wedle uznania.

Rabarbar ma charakterystyczny, lekko kwaskowaty smak. Z jego pomocą stworzysz orzeźwiającą lemoniadę, która nie będzie słodka, a przy tym doskonale uzupełni upalne dni.

Składniki:

1,5 szklanki obranego, pokrojonego w kostkę rabarbaru,

3 łyżki cukru trzcinowego,

sok z 1/2 limonki,

litr mocno gazowanej wody,

kostki lodu.

Sposób przygotowania:

W rondelku wymieszaj wodę z cukrem, dodaj rabarbar i gotuj ok. 5-10 minut od momentu wrzenia. Odstaw do wystudzenia, a kiedy płyn będzie już zimny, przecedź go przez sito. Do gotowego płynu dodaj sok z limonki, wodę oraz kostki.

Lemoniada truskawkowa jest słodka, lekka i idealnie pasuje zarówno do dań na słodko, jak i słono. Zamiast wody gazowanej możesz użyć tutaj napoju typu sprite lub toniku (tego, którego używa się np. do drinka pink and tonic na bazie prosecco).

Składniki:

ok. 250 g truskawek

60 ml soku z cytryny,

3 łyżki cukru,

kostki lodu,

700 ml mocno gazowanej wody.

Sposób przygotowania:

Truskawki odszypułkuj, umyj i wrzuć do dzbanka. Zasyp cukrem i odstaw na ok. godzinę, aby owoce puściły sok. Po tym czasie zgnieć lekko owoce muddlerem, dodaj sok z cytryny oraz gazowaną wodę. Dodaj kostki lodu i zamieszaj.

