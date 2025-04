Orzechy wcale nie włoskie

Juglans regia tak naprawdę występuje na całym świecie w ponad piętnastu odmianach. Zastosowań kulinarnych zaś ma tysiące…

Archeolodzy w Iraku natknęli się na najstarsze ślady orzecha włoskiego pochodzące sprzed 50 tysięcy lat. Wszystko wskazuje jednak, że drzewo zostało wzięte w pieczę ludzką „dopiero” około 12 tysięcy lat temu, kiedy to nasi przodkowie docenili smak i wartość odżywczą maślanych orzechów wewnątrz beżowych skorupek. Dziś największym ich producentem są Chiny.

Co takiego kryje się w orzechu, zwanym włoskim? Przede wszystkim dobroczynne kwasy tłuszczowe omega 3, które obniżają cholesterol, poprawiają pracę mózgu i chronią nas przed starością. To jedyne, poza rybami morskimi, tak dobre źródło omega 3. Poza tym, jest jeszcze spora dawka błonnika, witaminy B i E oraz całkiem pokaźna dawka minerałów.

W kuchni tradycyjnie orzechy używamy zwykle do kompozycji słodkich, takich jak pierniki, keksy, makowce, lody, kremy do tortów, ciasteczka, nadzienia do rogalików i strudli. Warto jednak przełamać nieco konwencje i zacząć dosypywać je również do sałatek, makaronów, dań z ryżu, zapiekanek. Podprażone na patelni są znakomitą posypką do klusek i pierogów. Do historii przeszedł już nawet orzechowy sos – uwielbiany przez Ala Capone:

Makaron z sosem orzechowym Ala Capone

Składniki:



500 g makaronu rurki,

niecała szklanka oliwy z oliwek,

200 g posiekanych orzechów włoskich,

¼ szkl. rodzynek,

½ szkl. startego parmezanu (albo innego twardego żółtego sera),

1 łyżka soli,

½ łyżki suszonej papryki w płatkach,

szczypta suszonego oregano.

Orzechy, ser, rodzynki, sól, oregano i oliwę zmieszać na patelni i podgrzać. Makaron ugotować i odcedzić, pozostawiając nieco wody. Połączyć z orzechową mieszanką, wstawić na 2 minuty na mały ogień, wymieszać i natychmiast podawać.



Agata Chabierska