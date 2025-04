Bożyszcze dietetyków od lat osiemdziesiątych, przysmak koneserów od wieków – oliwa tłoczona z oliwek mogłaby z powodzeniem rywalizować z mityczną ambrozją, gdyż jej dobrodziejstwa graniczą z boskimi.

Zawartość witaminy E w czystej, łatwo przyswajalnej postaci to błogosławieństwo dla naszej skóry – spożywanie oliwy łagodzi wszelkie zmiany zapalne, pobudza struktury neuromuskularne i ujędrnia. Kwasy tłuszczowe, zwłaszcza te jednonienasycone, odpowiadają z kolei za ochronę naszego serca przed schorzeniami kardiowaskularnymi.

Oliwa zalecana jest w każdym wieku i do każdego dania, jednak najlepiej sprawdza się na zimno, w sałatkach i pastach. Choć kaloryczna, nie tuczy, bo tonizuje metabolizm w pomaga regulować gospodarkę hormonalną, częste źródło problemów z nadmiarem tkanki tłuszczowej i obniża poziom cholesterolu.

95% światowej produkcji pochodzi z regionu Morza Śródziemnego – uważana za receptę na długowieczność dieta narodów bałkańskich jedną z podstawowych swych zalet zawdzięcza właśnie wysokiej jakości zdrowotnym tłuszczom roślinnym, które organizmowi przysługują się zdecydowanie lepiej niż smalec czy masło. Zalecana dzienna dawka pozwalająca na uzyskanie pozytywnych rezultatów to minimum 2 łyżki stołowe.

Dla osób nieprzepadających za naturalnym, dość intensywnym smakiem zielonego aksamitnego nektaru są wersje o delikatnym smaku bądź aromatyzowane ziołami, czosnkiem czy truflami. Wielka ozdobna karafka oliwy z zatopionymi w środku papryczkami to znakomity pomysł na prezent dla każdego smakosza.

Co kupować?

Extra-virgin olive oil - oznacza oliwę wyciskana na zimno z dojrzałych owoców; to najszlachetniejsza, najzdrowsza i najsmaczniejsza odmiana zawierająca jedynie 0,8% kwasowości.

Virgin olive oil – odznacza się kwasowością ok. 2%, a jej smak oceniany jest jako bardzo dobry. Nie zawiera olejów rafinowanych

Olive oil - to mieszanka virgin oil z olejem rafinowanym; znacznie mniej wyraźna w smaku, wyraźnie tańsza, ale też nie posiadająca już tych samych właściowości co jej arystkratyczna kuzynka.

Olive-pomace oil - to mieszanka rafinowanych olejów z niewielką domieszką szlachetnej oliwy. Nie polecana do użytku domowego, raczej wykorzystywana w średniej klasy gastronomii.

Najłatwiej konsumować oliwę z samodzielnie przyrządzonych pastach do chleba i makaronów. Oprócz znanego wszystkim pesto warto zabrać się również za wykwintną tapenade:

Tapenade

1 łyżka przyprawy korzennej (pieprz, goździki, gałka muszkatołowa, imbir)

100 g kaparów

1 szklaneczka koniaku

200 g czarnych oliwek pez pestek

1 puszka tuńczyka w oleju

100 g anchois

1 łyżka musztardy Dijon

ząbek czosnku

1 cytryna

3 łyżki oliwy z oliwek

bazylia, paryczki chili do smaku

Wszystkie składniki miksujemy dokładnie w blenderze i umieszczamy w szczelnym słoiczku w lodówce. Pasta zachowuje świeżość ok. tygodnia i świetnie komponuje się z kanapkami, makaronem oraz krakersami – wspaniały pomysł na ogrodowe party!

Agata Chabierska