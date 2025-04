Niezwykłe smaki Tajlandii - przepisy

Poznajcie ciekawostki na temat kuchni tajlandzkiej i przepisy na pyszne Kratong Thong i Tom Yum Kung!

Kraina pięciu smaków

Królestwo Tajlandii to obecnie jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych na świecie. Kultura tego kraju łączy w sobie dwie kluczowe reguły filozofii życia: przyjemność i harmonię. Znajdują one też odzwierciedlenie w kuchni tajskiej jednej z najsmaczniejszych i najzdrowszych na świecie. Jej mistrzowie komponując większość posiłków kierują się zasadą pięciu smaków, według której każde danie powinno mieć w sobie słodycz, gorycz, ostrość, kwaśność i słoność.

Czy wiesz, że…

…to właśnie w Tajlandii narodziła się licząca ponad tysiąc lat sztuka carvingu, czyli rzeźbienia wzorów w owocach i warzywach. Do tego celu najczęściej używane są dynia, melon, arbuz, marchew, papaja i ogórek. Rzeźbione są w nich wzory kwiatowe, liście oraz zwierzęta. Tak przyozdobionych owoców i warzyw używa się do dekoracji oraz jako naczyń do serwowania posiłków. Carving jest obecnie... dyscypliną na Mistrzostwach Świata. Tych kulinarnych oczywiście.

Bogactwo warzyw i owoców

Z czym się kojarzy Tajlandia? Z wszechobecnymi uśmiechami, przepychem świątyń, rajskimi plażami, bujną tropikalną roślinnością i... niezliczonymi gatunkami owoców. Na tajskich straganach królują olbrzymie, mięsiste dżakfruty, kolczaste duriany, włochate rambutany, rosnące w gronach owoce duku (langsaty), fioletowe mangostany, gruszkowate papaje, maleńkie banany, rozczochrane ananasy... Zadziwiają bogactwem kolorów, kształtów i aromatów. Dojrzałe w gorącym, tajskim słońcu smakują jak nigdzie indziej.

W kuchni nie tylko curry

Tajska kuchnia w dużej mierze opiera się na makaronie sojowym, ryżu, przyprawach i owocach morza. Jej nieśmiertelne przeboje, które kombinacją smaków uzyskały światowy rozgłos? Piekielnie pikantna zupa Tom Yum z krewetkami i makaron Pad Thai! Ale, warto też spróbować innych dań. Jak choćby Kratong Thong, czyli chrupkich miseczek z ciasta z farszem z kurczaka i warzyw, czy Kaeng – potraw z curry, które można przygotować na tysiąc sposobów!

Czy wiesz, że…

…najczęściej używane w kuchni tajskiej przyprawy – trawa cytrynowa, papryczka chili, świeży imbir i spokrewniony z nim galangal – mają działanie lecznicze. Poprawiają odporność, krążenie i koncentracje, działają przeciwdepresyjnie, leczą grypę, przeziębienia i migreny. W dodatku pobudzają trawienie. Czego chcieć więcej?

2 świetne przepisy kuchni tajskiej:

KRATONG THONG (siekany kurczak ze słodką kukurydzą w chrupkiej złotej miseczce z ciasta)

Krathong (miseczki z ciasta)



Składniki:

Przesiana mąka ½ filiżanki

Mąka ryżowa ½ filiżanki

Żółtko jaja 1

Sól ½ łyżeczki

Cukier 1 łyżeczka

Olej roślinny 1 łyżka

Sok z limonki ½ filiżanki

Woda ½ filiżanki

Wykonanie ciasta:

1. Połącz obie mąki, dodaj żółtko jaja, sól, cukier, sok z limonki i wodę. Bardzo dobrze wymieszaj do uzyskania jednolitej masy.

2. Przecedź przez sito i zostaw na 20 minut.

Smażenie miseczki (Krathong)

1. Rozgrzej w garnku olej roślinny i włóż do niego foremki do babeczek, aby je ogrzać. Kiedy będą gorące, wyjmij je i odsącz nadmiar tłuszczu na papierze.

2. Gorące foremki napełnij ciastem, tak aby pokrywało ich wewnętrzne ścianki i włóż do garnka z gorącym olejem.

3. Smaż w głębokim tłuszczu aż ciasto stanie się chrupkie. Po kilkudziesięciu sekundach ciasto powinno odkleić się od foremki.

4. Kontynuuj smażenie miseczek do uzyskania złotego koloru. Potem wyjmij je z garnka i zostaw do odsączenia na papierze.

5. Gotowe miseczki należy trzymać pod przykryciem.

Farsz





Składniki:

Ziarna kukurydzy 4 kolby

Marchew (pokrojona w kostkę) ½ filiżanki

Nasiona grochu cukrowego ½ filiżanki

Drobno posiekana pierś kurczaka 200 gramów

Roztarty korzeń pietruszki z czosnkiem i pieprzem 2 łyżeczki

Sól 1 łyżeczka

Cukier 1-2 łyżki

Mleko skondensowane ½ filiżanki

Olej do smażenia 3 łyżki

Liście pietruszki/ czerwona papryka do dekoracji

Wykonanie farszu:

1. W garnku rozgrzej mocno olej i włóż masę z korzenia pietruszki, czosnku i pieprzu.

2. Smaż przez chwilę, aż zacznie pachnieć i dodaj kurczaka.

3. Kiedy kurczak się usmaży, dodaj kukurydzę i marchew.

4. Wymieszaj dobrze, dodaj trochę cukru, sól i skondensowane mleko.

5. Spróbuj i dopraw do smaku. Zdejmij z patelni i zostaw do wystygnięcia.

6. Napełnij farszem miseczki z ciasta, udekoruj liśćmi pietruszki i czerwoną pokrojoną papryką.

Tom Yum Kung (ostro-kwaśna zupa z krewetkami)

Składniki:

12 średnich krewetek, oprawionych

10 grzybów

1 łodyga trawy cytrynowej (lekko zgnieciona i pocięta na ok. 5 cm kawałki)

3 listki limonki

1 łyżeczka soli

2 łyżki sosu rybnego

3 łyżki soku z limonki

6 ostrych papryczek (lekko zmiażdżonych)

½ filiżanki grubo pociętych liści kolendry

Sposób przygotowania:

1. Usuń skorupki krewetek, ale pozostaw ogonki (dla wyglądu). Otwórz nożem grzbiet każdej krewetki i wyciągnij żyły. Umyj grzyby i wysusz je dobrze, a następnie podziel każdy na ćwiartki.

2. Zagotuj wodę, wrzuć trawę cytrynową, liście limonki i krewetki. Kiedy krewetki zrobią się różowe, dodaj grzyby i sól.

3. Zagotuj i zdejmij garnek z ognia. Dopraw sosem rybnym, sokiem z limonki i ostrymi papryczkami. Serwuj zupę gorącą, ozdobioną liśćmi kolendry.

Tekst i zdjęcia: w oparciu o materiał prasowe Made in PR