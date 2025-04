Najlepsze drinki na domówkę nie muszą być idealnie podane — liczy się gest! Warto jednak znać odpowiednie proporcje i ko konkretne przepisy, aby przygotować naprawdę pyszne, imprezowe trunki. Zobacz najciekawsze propozycje.

To prosty do wykonania drink, który doda imprezie klasy. To właśnie nim uwielbiała raczyć się Carrie Bradshaw i jej przyjaciółki w nowojorskich klubach. Najlepiej podawać go w kieliszku do martini.

Składniki:

60 ml wódki (np. Grey Goose L’Orange lub innej żurawinowej, pomarańczowej)

15 ml wysokiej jakości likieru pomarańczowego

sok żurawinowy

świeża limonka

Sposób przygotowania:

Do shakera wrzuć 5 dużych kostek lodu i dodaj pozostałe składniki w dowolnej kolejności. Energicznie potrząsaj shakerem, aż do momentu, gdy stanie się zimny. Przelej zawartość do kieliszka. Całość możesz przystroić skórką z limonki.

Sok jabłkowy sprawdza się nie tylko do whisky. Z jego pomocą przygotujesz także rozgrzewający, słodki drink w sam raz dla wielbicieli zimowych, korzennych klimatów. Smakuje jak domowej roboty jabłecznik!

Składniki:

60 ml Malibu,

180 ml soku jabłkowego,

szczypta cynamonu,

kilka goździków do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Do wysokiej szklanki wlej Malibu, dodaj sok, a następnie delikatnie posyp cynamonem i dodaj goździki. Całość dobrze wymieszaj i udekoruj wedle uznania. Drinka można wzmocnić, dodając kieliszek wódki. Można również podać na ciepło, podgrzewając wcześniej sok z goździkami.

Nie jest to typowe kamikaze, ale wariacja na temat tego ciekawego, niebieskiego szota. Możesz podać go w kieliszku do wódki albo do martini. Jest banalny w przygotowaniu, niedrogi, orzeźwiający i efektowny z powodu swojej barwy.

Składniki:

60 ml wódki,

30 ml Blue Curacao,

50 ml soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Wódkę, Blue Curacao i lód wrzuć do shakera i dokładnie wymieszaj. Następnie wlej do szklanki i dodaj sok z cytryny. Udekoruj wedle uznania skórką cytrynową albo listkami mięty.

Mojito to bardzo popularny, lekki i orzeźwiający drink, który pobudza swoim miętowym posmakiem. Najlepiej podaj go w wysokich szklankach i nie żałuj pokruszonych kostek lodu.

Składniki:

40 ml Bacardi Carta Blanca,

8 listków mięty,

¼ limonki,

odrobina brązowe cukru,

woda gazowana.

Sposób przygotowania:

W wysokiej szklance rozgnieć liście mięty. Dodaj brązowy cukier oraz limonkę i energicznie zamieszaj. Dodaj pokruszony lód, wlej Bacardi i ponownie zamieszaj. Dopełnij wodą i udekoruj świeżymi listkami mięty.

Ten drink jest szczególnie fantazyjny za sprawą szampana (lub wina musującego), a do tego niedrogi i efektowny. Doskonały na sylwestrową imprezę w domu i zawsze wtedy, gdy szybko trzeba przygotować szykowne drinki dla niespodziewanych gości.

Składniki:

20 ml Blue Curacao,

40 ml wina musującego lub szampana,

kostki lodu,

plasterek cytryny.

Sposób przygotowania:

Krawędzie szklanki zwilż wodą, a następnie dokładnie obtocz w cukrze. Wlej Blue Curacao i szampana. Delikatnie zamieszaj. Dodaj lód i cytrynę.

To kolejny drink, który może kojarzyć się ze znanym serialem i introwertycznym naukowcem, Sheldonem Cooperem. Drink jest naprawdę mocny, ponieważ jest mieszanką wielu alkoholi. Ich proporcje można modyfikować według uznania.

Składniki:

20 ml ginu,

20 ml rumu,

20 ml tequili,

20 ml triple sec,

20 ml wódki,

20 ml soku z cytryny,

odrobina coli.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki wrzuć do shakera w dowolnej kolejności. Zamknij naczynie i energicznie potrząsaj przez kilka minut. Przelej gotowy drink do wysokiej szklanki i dodaj ćwiartki limonki lub cytryny. Udekoruj listkami mięty.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 30.12.2011.

