To, co dla niektórych może być dziwne i przerażające, dla innych staje się normalne. Większość Polaków obrzydza myśl o zjedzeniu np. psa, podczas gdy dla Azjatów jest to najzupełniej normalne. Przedstawiamy więc nasz subiektywny ranking 8 najdziwniejszych potraw świata!

8. Sfermentowana soja

"Zwykłą" soję lubimy za smak i wartości odżywcze. Jest ona ważnym składnikiem diety, zwłaszcza dla wegetarian. Azjaci cenią jednak również sfermentowaną soję - aby powstała ta potrawa, należy użyć specjalnego szczepu bakterii.

Proces fermentacji przypomina trochę powstawanie wina lub jogurtu, a azjatyccy smakosze chwalą ją za to, że jest niezwykle zdrowa! Soja ma dobroczynny wpływ na organizm. Jedynym mankamentem może być okropny zapach tej potrawy.

7. Zupa z ptasich gniazd

Pozory mogą mylić - wcale nie jest to potrawa dla ubogich, którzy desperacko próbują poradzić sobie z głodem. Zupa z jaskółczych gniazd jest bardzo droga, ponieważ jej przyrządzenie wymaga sporo nakładu sił i środków.

Zdobycie "najsmaczniejszych" gniazd ze szczelin skalnych wymaga pomocy profesjonalnych wspinaczy. Pomimo to zupa jest uważana przez Chińczyków za prawdziwy przysmak!

6. Stare jajka

Dla Chińczyków ogromnym przysmakiem są jajka ugotowane na twardo i specjalnie przechowywane nawet przez kilkanaście lat! To prawdziwa specjalność kuchni chińskiej.

5. Wymiona krowy

Zazwyczaj wydaje się nam, że nietypowe potrawy serwują wyłącznie mieszkańcy odległych dla nas zakątków świata. Tymczasem krowich wymion możemy spróbować w... słonecznej Toskanii.

4. Larwy owadów

Zawierają wiele cennych składników odżywczych, np. ogromną ilość białka. Bywają jedzone na surowo, znawcy twierdzą że ich smak przypomina migdały.

3. Żywy homar

O ile do jedzenia odpowiednio przyrządzonych homarów jesteśmy już przyzwyczajeni, o tyle zjedzenie żywego homara może się Polakom wydawać dość... okrutne? To kolejny "przysmak" pochodzący z Azji.

fot. Fotolia

2. Jajko z... niespodzianką

Balut to jeden z przysmaków na Filipinach - wewnątrz jajka znajduje się zarodek, np. kurzy lub kaczy. Mały pisklak jest zazwyczaj dosyć rozwinięty i gotowany żywcem.

1. Koty, psy i świnki morskie

Chyba największym przerażeniem napawa nas sama myśl o zjedzeniu naszych pupili! Psy i koty są popularnym przysmakiem w Azji, a ich zjadanie uchodzi tam za normalne.

Z kolei w Peru mieszkańcy zachwycają się smakiem pieczonych świnek morskich.

Serwuje się je w całości, nawet z głową i kończynami...