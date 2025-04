Po rekordowej edycji #FoodSmellsGood nadchodzące, największe kulinarno-kulturalne wydarzenie w Polsce i Europie połączy wyjątkowe doznania kulinarne z siłą pozytywnych newsów w ramach hasła #FoodNewsGoodNews.

Reklama

Festiwal popisowych menu w najlepszych restauracjach właśnie wystartował pod hasłem #FoodNewsGoodNews! Autorskie trzydaniowe menu i prezent od Partnera dostępne są w festiwalowej cenie. W niemal 400 najlepszych restauracjach w Polsce. Rezerwacje trwają na https://RestaurantWeek.pl/. Które restauracje warto odwiedzić w tej edycji? Sprawdźcie!

Ed Red - Kraków

Po kilku latach przerwy Ed Red powraca na kulinarną mapę Krakowa przy ulicy Bocheńskiej 7 w wielkim stylu! Koncept znany z jakościowych dań mięsnych (i obłędnego masła do steków!) wraca w odświeżonej formie. Chef kuchni Przemysław Skibiński z okazji Festiwalu przygotował w menu A: drobiową terrinę z piklami i ketchupem ogórkowym, szarpanego kurczaka w brioszce z karmelizowaną czerwoną cebulą i pikantną sałatką z marchewki z rukolą.

W menu B: salceson ozorkowy z sosem tatarskim, bastowany Hanger Steak podany na ziemniaczanym blinie z pieczoną papryką. Kulinarny happy-end tej uczty to tarta z białej czekolady z sorbetem z rokitnika.

Farina- Białystok

Miejsce, które powstało z zamiłowania do prawdziwej pizzy neapolitańskiej i jako jedyne w tej części Polski uzyskało certyfikat AVPN z Neapolu!

W menu na wiosenny Festiwal między innymi: tort z bakłażana przekładany sosem pomidorowym z bazylią i serem Parmigiano Reggiano DOP (menu A), jadalna misa z neapolitańskiego ciasta z gnocchi z szarpaną baraniną w sosie z czerwonego wina z pomidorkami (menu B), oraz pizza neapolitańska z burratą, świeżym ogórkiem, rzodkiewką, nasionami sosny i cytrynową ricottą, zwieńczona pietruszkowym tiulem i cytrynową oliwą.

Deser do wyboru: krem z sycylijskich pistacji owinięty we francuskie rożki lub czekoladowa pizza piccola z orzechową Nutellą, owocami leśnymi, miętą i kremową pianką. Przygotuj się na prawdziwie włoską ucztę!

fot. Restaurant Week: Farina Białystok/mat. prasowe

Ramki - Łódź

Restauracja, w której rezerwacja to jedyne co uchroni przed kolejkami. O bardzo zdolnym Chefie kuchni, wyjątkowym wystroju i znakomitym jedzeniu słyszał już każdy w Łodzi. Chef kuchni Norbert Szefer przygotował specjalne menu na Festiwal - na przystawkę krem ziemniaczany na palonym maśle z maślanką i wędzonym serem, podany z gzikiem, chipsami chlebowymi i oliwa koperkową.

W propozycji bezmięsnej na talerzach: pyza z grzybami i polskim serem bursztyn na chruście z pora i kiszonej kapusty oraz sosem na bazie palonej kaszy i grzybów z nutą estragonu, całość oprószona pudrem grzybowym. Alternatywne danie główne to pyza z konfitowaną, szarpaną gęsiną podana porowym chruście z kiszoną kapustą, sosem drobiowym z nutą kafiru i bergamotki i pudrem ze słoniny.

Finał tej kulinarnej opowieści to domowy drożdżowiec z kremem angielskim z macerowanymi jagodami i kruszonką migdałową. Tej uczty nie możesz przegapić!

fot. Restaurant Week: Ramki - Łódź/mat. prasowe

Ohana - Poznań

Ohana znaczy rodzina, a w rodzinie nikt nie pozostaje…głodny! Na ul. Świętego Marcina 47 spełnienie odnajdą miłośnicy street food’u i kuchni azjatyckiej.

Gości RestaurantWeek® czekają tu dwie propozycje menu, pierwsza: boczniaki w panko z majonezem limonkowym, panierowane tofu podane z krokietem ryżowym, mini cukinią i żółtkiem sous-vide.

Dla mięsożerców: śledź matias z wakame z kawiorem, piklowaną cebulką, majonezem wasabi, podany z ziemniakami z ogniska, orientalny kurczak z krokietem ryżowym, mini cukinią i żółtkiem. Finał tej kulinarnej opowieści to sernik yuzu z musem kiwi.

fot. Restaurant week: Ohana Poznań/mat. prasowe

MONO Patisserie& Bistro- Bielsko-Biała

Mono Pâtisserie & Restaurant mieści się w samym centrum Bielska-Białej przy ulicy Barlickiego. To niezwykłe połączenie restauracji i francuskiej cukierni z nieszablonowym podejściem do produktów.

W popisowym wydaniu na wiosenny Festiwal zaprezentują dwa warianty menu, w wegetariańskim: suflet z batatów z tymiankiem, siemieniem lnianym i wędzonym twarogiem, tantanmen ramen, jajko marynowane w sosie sojowym, grillowaną kapustą pak choy, kiełkami fasoli mung i dymką, na deser mus z pieczonego kakao z galaretką wiśniową i kawową bezą.

Dla mięsożerców: ravioloni szpinakowe z bawolą ricottą, gremolata z pietruszką, czosnkiem, kaparami, cytryną, orzeszki piniowe, pomidorki cherry, na danie główne duszone policzki wołowe z salsą paprykową, emulsją z awokado i czerwonym curry.

Daj się wciągnąć w wir kulinarnych newsów w okazyjnej cenie!

RestaurantWeek® jest rewelacyjną propozycją dla wszystkich, którzy chcą się cieszyć wyjściem do topowych restauracji nie martwiąc się o koszta. Festiwal pozwala odkryć autorskie menu stworzone przez najlepszych Chefów kuchni w okazyjnej cenie od 69,99 zł + opłata rezerwacyjna 5,98 zł, prime time + 10zł (dodatkowy rabat 15 zł od partnera czeka na końcu rezerwacji).

W ramach rezerwacji każdy Gość otrzyma prezent od partnera lub bezalkoholowe alternatywy: Kinley Elderflower Zero Cukru lub Martini Vibrante w wybranych miastach. Dokonując rezerwacji, do zamówienia można dodać m.in. Coca-Cola Zero Cukru czy Herbatę Festiwalu – Lipton, w wersji regularnej lub sezonowej.

Trzydaniowe menu w każdej restauracji stanie się opowieścią o najnowszych trendach w gastronomii, odzwierciedlającymi sukcesy i inspiracje Chefów kuchni. Od lokalnych triumfów, przez międzynarodowe osiągnięcia, aż po osobiste opowieści kulinarnych mistrzów. Każde menu stanie się przeglądem TOP trendów w świecie restauracji.

Festiwal odbywa się w największych regionach w Polsce: Warszawie, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, na Śląsku, we Wrocławiu, w Poznaniu, Trójmieście, Szczecinie, Białymstoku,oraz w Warmii i Mazurach. Rezerwacje trwają - należy wybrać liczbę osób, datę, godzinę oraz jedno z dwóch menu. Każda wizyta w restauracji podczas RestaurantWeek® jest przewidziana na 90 minut.

Smakuj poranek z Breakfast Weekiem!

Wiosennej edycji RestaurantWeek® towarzyszy Festiwal śniadań na mieście - Breakfast Week. Goście będą mieli możliwość odkrywania śniadaniowych menu i kaw na napoju roślinnym Alpro w wyjątkowej festiwalowej cenie 35 zł + opłata rezerwacyjna 3,98zł. Na porannym Festiwalu spróbujesz popisowego śniadania z kawą na napoju roślinnym od Alpro. Wybrane restauracje podają kawę Lavazza - bogaty aromat i doskonały smak sprawią, że poranek będzie jeszcze przyjemniejszy!

Wyjątkowe, popisowe menu śniadaniowe z festiwalową kawą na napoju roślinnym przygotowują nie tylko już dobrze znane miejsca, ale także warte uwagi Restauracje do odkrycia. Wśród nich między innymi: Qrudo, Radiova, Ja_Brzoza, Ona i On oraz Bube Restauracja i Pizza.

Na Breakfast Week zaprasza partner Festiwalu – właściciel marki Alpro, która zachęca do urozmaicania swojej codziennej diety przez wprowadzanie do niej produktów roślinnych.

Najlepsze stoliki szybko znikają - do zobaczenia przy stole!

fot. Restaurant week/mat. prasowe

Rezerwacje:

Termin Festiwalu: 13 marca 2024 - 24 kwietnia 2024

Reklama

Materiał promocyjny