Aperitif to tradycja, która ma swoje korzenie w XIX wieku, kiedy to Antonio Benedetto Carpano stworzył w Turynie pierwszy wermut. Od tego czasu, aperitif stał się integralną częścią włoskiej kultury, szczególnie popularną w dużych miastach, takich jak Mediolan, Rzym czy Wenecja.

Włoski aperitif to nie tylko drinki, ale także małe przekąski, które umilają czas spędzony w gronie przyjaciół oraz oczekiwanie na dania główne. Włosi naprawdę lubią się gościć i ich restauracyjne stoły zawsze są pełne.

Jeśli chcesz poczuć prawdziwą atmosferę Włoch, zorganizowanie włoskiego aperitifu we własnym domu to doskonały pomysł. Nie jest to trudne, ale wymaga zrobienia odpowiednich zakupów. Idealne składniki znajdziesz w popularnych marketach, ale także w sklepach internetowych, które sprowadzają oryginalne produkty z Włoch.

Dosłownie aperitif to alkohol podawany przed kolacją (Włosi rzadko jadają obiady), ale na przestrzeni lat słowo to rozszerzyło swoje znaczenie o lekkie i szybkie przekąski albo deskę różności. Najczęściej w roli alkoholu występuje popularny w całej Italii Aperol Spritz, czyli połączenie Aperolu, Prosecco oraz wody gazowanej.

Jeśli chodzi o przekąski, są to zazwyczaj szybkie propozycje, które można chwycić na raz - bardzo drobno pokrojona focaccia, mini bruschetta, a także deska serów i wędlin.

Jeśli chcesz przygotować włoski aperitif w domu dla znajomych i rodziny, postaw przede wszystkim na orzeźwiające drinki (w wersji alkoholowej lub bez) i szybkie przekąski. Organizując taki wieczór w domu, wprowadzisz do swojego życia odrobinę włoskiego dolce vita, czyli sztuki cieszenia się życiem i prostymi rzeczami.

Wbrew pozorom Włosi preferują bardzo prostą kuchnię, w której główną rolę grają dodatki, w tym aromatyczne przyprawy. Najczęściej jedna potrawa składa się maksymalnie z 3-4 składników.

Włoski aperitif: drinki

W roli aperitivo Włosi preferują lekkie, słodkie drinki z lodem i świeżymi ziołami (w szczególności miętą i rozmarynem). Wytrawne wina zamawiają już w trakcie trwania kolacji, dopasowując ich rodzaj do potrawy.

Najpopularniejszy jest oczywiście Aperol Spritz. To najbardziej klasyczny włoski drink typu aperitivo, który przygotowuje się z Aperolu, prosecco i wody gazowanej. Jest lekki, orzeźwiający i idealnie komponuje się z przekąskami. Włosi piją go już od południa.

Drink ten ma wiele wariantów, np.:

Limoncello Spritz (w niektórych regionach Limoncino Spritz, używa się tu mocnego likieru cytrynowego),

Hugo Spritz (biały, mniej słodki od Aperolu czy Limoncino),

Campari Spritz (gorzki, intensywny).

Włoski aperitif: przekąski

Jeśli chodzi o przekąski, sprawdzą się te niewielkie, których nie trzeba kroić ani trzymać na talerzyku. Możesz je podać na drewnianej desce lub rustykalnej podstawce. Wybierz sery, wędliny, warzywa oraz pieczywo - świetnie sprawdzi się np. drobno pokrojona focaccia.

Co podać jako włoski aperitif:

Bruschetta : chrupiące grzanki z pomidorami, bazylią i oliwą z oliwek to klasyk włoskiej kuchni, który zawsze cieszy się popularnością.

: chrupiące grzanki z pomidorami, bazylią i oliwą z oliwek to klasyk włoskiej kuchni, który zawsze cieszy się popularnością. Oliwki i pomidorki koktajlowe : włoskie oliwki oraz słodkie pomidorki to doskonały dodatek do każdego aperitifu - dodają autentycznego, śródziemnomorskiego smaku. Idealnie smakują w połączeniu z sosem balsamico.

: włoskie oliwki oraz słodkie pomidorki to doskonały dodatek do każdego aperitifu - dodają autentycznego, śródziemnomorskiego smaku. Idealnie smakują w połączeniu z sosem balsamico. Ser i wędliny : wybór włoskich serów, takich jak pecorino, parmezan czy mozzarella, w połączeniu z prosciutto, salami czy włoską mortadelą.

: wybór włoskich serów, takich jak pecorino, parmezan czy mozzarella, w połączeniu z prosciutto, salami czy włoską mortadelą. Arancini : małe, smażone kuleczki ryżowe, wypełnione serem lub mięsem, które są chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku.

: małe, smażone kuleczki ryżowe, wypełnione serem lub mięsem, które są chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku. Caprese: prosta sałatka z pomidorów, mozzarelli i świeżej bazylii, skropiona oliwą z oliwek i balsamicznym octem.

