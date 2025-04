Składniki:

Reklama

ok 0,5 kg mięsa... (wieprzowina gulaszowa) lub łopatka

koncentrat pomidorowy 2 łyżki

przyprawy ;

sol

pieprz

oregano

szczypta cynamonu

25 gr wina wytrawnego

bazylia

1cebula

Bakłażan spory lub 2 małe

ziemniaki ugotowane w mundurkach .. kilka

(można dać pieczone ale jak dla mnie są za tłuste)

na sos beszamelowy;

2 łyżki masła

2 łyżki maki

1.5 szklanki mleka ( lub mleka i śmietany)

20 gr startego sera

Sposób przygotowania:

Bakłażan pokroić w plastry posolić i odstawić, po ok 1 godz, wypłukać i usmażyć na tłuszczu z obu stron. mięso pokroić na małe kawałeczki i podsmażyć... przełożyć do garnka na tym samym tłuszczu podsmażyć cebule i dodać do mięsa dodać przyprawy i dusić na wolnym ogniu do miękkości, na koniec dodać koncentrat pomidorowy i wino, dusić jeszcze kilkanaście minut. Ziemniaki ugotowane w mundurkach pokroić w plastry i wyłożyć na dno natłuszczonej formy na ziemniaki wyłożyć sos mięsny Na mięsie ułożyć usmażone plastry bakłażana. Następna warstwa to sos beszamelowy. Sposób wykonania: Tłuszcz umieszczamy w rondelku i na małym ogniu powoli go rozpuszczamy, rozsypujemy mąkę na płynny tłuszcz i mieszamy trzepaczką, aż nam się składniki połączą. Nie smażymy i nie przyrumieniamy, tylko od razu, gdy uzyskamy gładką masę wlewamy część mleka. Mieszamy energicznie trzepaczką, cały czas mieszając , podgrzewamy na małym ogniu. Pod wpływem temperatury sos się nam zagęszcza. Wlewamy więc następną porcję mleka i znowu podgrzewamy mieszając. Powtarzamy tę czynność, aż uzyskamy konsystencję gęstej śmietany. Teraz doprawiamy solą i białym pieprzem. Wylewamy sos na zapiekankę posypujemy serem i całość zapiekamy ok 1 godzinę w temp. ok 180 st.. Po upieczeniu kroimy na kawałki i podajemy z surówką lub sałatką grecką.

Reklama

Autor: Luna19.