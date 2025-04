Mój buraczku, mój czerwony...

Kolor czerwony znany jest ze swojego pobudzającego apetyt działania. Gdy zaś do wspaniałej barwy doda się łagodny, lekko słodkawy smak oraz wyjątkowe walory zdrowotne, buraczki powinny być na stałej liście zakupów każdej pani domu.

Nieatrakcyjne jako surowe bulwy, po ugotowaniu buraczki, zwłaszcza gdy młode i jędrne, stają się wspaniałym warzywem obiadowym. Czerwony pigment - betacyjanina – zapobiega chorobom serca oraz niektórym rodzajom nowotworu, zwłaszcza jelita grubego. Pacjenci będący na buraczkowej diecie wedle obserwacji odnotowują rewelacyjną poprawę wyników badania krwi – spadek ogólnego poziomu cholesterolu przy wyraźnym wzroście tzw. dobrej frakcji, czy HDL. Ponadto betaina zawarta w skromnych bulwach pomaga redukować stan zapalny w organizmie, który częst

o łączy się z takimi schorzeniami jak cukrzyca typu 2, zmiany kardiologiczne, osteoporoza czy choroba Alzheimera.

Tradycyjnie buraczki podajemy jako barszcz oraz gotowane / piklowane jako sałatka. Najprostszy sposób to ugotować całe w skórkach w wodzie z solą (ok. 1 godziny), po czym obrać i zetrzeć na grubej tarce. Podprawić solą, pieprzem, sokiem z cytryny, masłem oraz łyżką mleka i podawać na ciepło. Na początku sezonu świetnie sprawdza się również botwinka, czyli młode pędy buraków wraz z liśćmi, które we Francji przygotowuje się na podobieństwo szpinaku: podsmażając na oliwie z czosnkiem i dusząc krótko.

Dla nieco odważniejszych szefów kuchni, którzy chcieliby wyjść poza ramy tradycji proponujemy kilka niestandardowych pomysłów:



Na surowo…

4 średnie buraki, 3 dojrzałe gruszki, 200 g fety, garść świeżych liści mięty, garść ziaren słonecznika, 2 łyżki oliwy z oliwek, 1 łyżeczka soku z cytryny, sól, pieprz.

Buraczki zetrzeć na tarce o grubych oczkach, gruszkę pokrajać w cienkie plasterki, fetę w kostkę. Zmieszać oliwę z sokiem i odrobiną zimnej wody – rozbełtać i podprawić. Wymieszać wszystkie składniki i pozostawić do przegryzienia się na ok. 1 godzinę.

Pieczone, awangardowe…

2 garście liści kruchej sałaty (np. radicchio), 2 średnie buraki umyte i oskrobane, 100 g zielonych szparagów, 2 pomarańcze, 100 g koziego sera, sól i pieprz do smaku, 3 łyż. oleju słonecznikowego, 1 łyżka winnego octu

Nagrzać piekarnik do 200 stopni. Buraki osolić, zawinąć w folię aluminiową i piec 1,5 do 2 godzin, aż do miękkości. Po ostygnięciu pokroić w cienkie łódeczki. Szparagi zblanszować ok. 5 minut, przelać zimną wodą i posiekać w 3 cm kawałki. Pomarańcze pokroić w krążki. Połączyć olej, ocet, sól i pieprz. Układać sałatę, buraki, pomarańcze, szparagi, a na wierzch kruszyć ser. Wszystko polać dressingiem.

Risotto

1 posiekana cebula, 2 łyżki oliwy z oliwek, 400 g ryżu arborio, 400 g startych na tarce surowych buraczków, 4 szkl. wywaru warzywnego, 1 szkl. parmezanu (lub innego startego twardego sera), szczypta soli, pieprzu, oregano.

Poddusić cebulkę na oliwie do zmięknięcia, dodać ryż i podsmażać ok. 3 minut. Dodać buraczki i 1 szkl. wywaru. Mieszać aż płyn się wchłonie i dodać następną szklankę, aż do wyczerpania płynu. Risotto powinno być miękkie i kremowe. Doprawić i przed podaniem wsypać parmezan.