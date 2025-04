Menu na babskie przyjęcie

Która z nas nie lubi wieczornych spotkań tylko i wyłącznie w damskim gronie? Babskie rozmowy odprężają po ciężkim tygodniu a czasem nawet mogą mieć wielką, zbawienną siłę.

Fot. Fotolia

Pogaduchy o modzie, urodzie i facetach kocha każda z nas. Bo kto lepiej zrozumie nasze problemy z partnerami, z dziećmi? Kto lepiej doradzi w modowo/urodowych dylematach? Kto lepiej pocieszy po większych i mniejszych porażkach? Prawdziwe przyjaciółki to skarb, więc zaproście je na babskie rozmowy do białego rana, przy lampce czerwonego wina i smacznym jedzeniu.

A ponieważ panie z reguły unikają wszelkich niezdrowych i tuczących "zagryzaczy", przedstawiamy kilka propozycji na pożywne i zdrowe przekąski.

Przed wami menu na babskie pogaduchy:

Tarta z mozzarellą, pomidorami i cukinią

Składniki:

250 gramów mąki

125 gramów zimnego masła

1/4 szklanki zimnej wody

1 łyżka oleju

szczypta soli

mała cukinia

3 pomidory

3 kulki mozzarelli

oliwa z oliwek

sól, pieprz, bazylia

Sposób przygotowania:

Mąkę, masło, olej, wodę, sól zagniatamy, formujemy kulę i wkładamy ją na pół godziny do lodówki. Schłodzone ciasto rozwałkować, przenieść do formy na tartę (o średnicy ok.23 cm) i dokładnie docisnąć do dna i boków. Ciasto na dnie formy ponakłuwać widelcem. Spód piec około 15 minut w piekarniku rozgrzanym do 210 stopni aż się zarumieni. Wyjąć z pieca i obniżyć temperaturę piekarnika do 180 stopni.

Cukinię obrać, pokroić w plastry. Podsmażyć na odrobinie oliwy, doprawić solą i pieprzem. Pomidory sparzyć, obrać ze skórki i pokroić na cienkie plasterki. Mozzarellę pokroić w plasterki.

Na upieczonym spodzie ułożyć na przemian pomidory, mozzarellę i cukinię. Włożyć do piekarnika i piec, aż mozzarella zacznie się topić.

Sałatka ala Cezar

Składniki:

sałata lodowa

pomidorki koktajlowe

polędwica drobiowa

żółty ser

kukurydza w puszcze

dip jogurtowy

3 kromki chleba tostwego

oliwa

Sposób przygotowania:

Sałatę myjemy, rwiemy na kawałki, układamy na spodzie naczynia. Pomidorki kroimy na pół, szynkę w paseczki. Od kromek chleba odkrawamy skórkę. Środki kroimy na małe kawałeczki i smażymy na oliwie na złoty kolor. Na sałacie układamy pomidorki, szynkę, posypujemy kukurydzą i grzankami. Polewamy dipem. Wierzch sałatki posypujemy startym (ściągaczką) serem.

Koreczki

Składniki:

ciemne i jasne winogrona,

ser żółty pokrojony w kostkę

ser pleśniowy

czerwona papryka

oliwki zielone

pomidorki koktajlowe

suszone pomidory

mozzarella

Sposób przygotowania:

Na wykałaczkę nadziewać w dowolnej kolejności przygotowane składniki. Następnie w finezyjny sposób poukładać gotowe szaszłyki na paterze lub tacy.

Słone kruche babeczki

Składniki:

opakowanie gotowych kruchych babeczek

ser biały śmietankowy

papryka słodka i ostra w proszku

odrobina wina porto

sól

do dekoracji oliwki, orzechy włoskie, marynowane cebulki, suszone pomidory

Sposób przygotowania:

Ser rozgnieść dodać odrobinę wina, papryki w proszku, sól. Masę nakładać do babeczek, dekorować w dowolny sposób.

Zdjęcia w artykule: Depositphotos