Jak przygotować maniok do spożycia?



Na początku należy odciąć końcówki oraz pokroić maniok na mniejsze krążki. Następnie obieramy zdrewniałą skórkę za pomocą ostrego noża – mniejsze obieraczki do warzyw mogą być zbyt słabe, ze względu na grubość i twardość wierzchniej warstwy manioku.

Jeżeli przygotowujemy to warzywo do gotowania, warto przeciąć je wzdłuż, aby dokładnie ugotowało się białe wnętrze. Przed przystąpieniem do obróbki cieplnej – suszeniem, gotowaniem lub smażeniem, należy przepłukać warzywo pod bieżącą wodą.

Co można zrobić z manioku?

Jednym z najbardziej znanych wyrobów jest chleb z manioku, znany dobrze mieszkańcom Wysp Karaibskich jako casabe. Jest przygotowywany jedynie z dwóch składników: manioku i soli. Odpowiednie przyrządzenie wymaga czasu oraz precyzji, potrzebnej do wypłukania trujących substancji z manioku. Wilgotna mąka z manioku w połączeniu z solą jest wypiekana w piecach i podawana jako dodatek do śniadania lub obiadu.

Prażynki lub frytki to kolejna propozycja dania z manioku. Cienkie plasterki pozbawione wierzchniej skóry lub kawałki w postaci cienkich prostokątów smażone są na głębokim oleju przez około 2-3 minut. Są chrupiące z zewnątrz i miękkie wewnątrz. Doskonale smakują podane z sosem pomidorowym lub czosnkowym.

Chrupiące przekąski z mąki z manioku w połączeniu z serem to doskonała bezglutenowa przystawka. Podobnie jak tapioka wytwarzana z manioku, która sprawdza się w deserach wegańskich i bezglutenowych. Wystarczy namoczyć ją w mleczku kokosowym, sojowym lub krowim i odczekać, aż wchłonie całą wilgoć i stanie się miękka.

Frytki z manioku

Oto składniki na frytki z manioku:

2 kg manioku

olej do smażenia

sól

pieprz

słodka papryka w proszku

chili w proszku

przecier pomidorowy lub ketchup

Jak zrobić frytki z manioku?

Maniok należy dokładnie obrać z wierzchniej, zdrewniałej brązowej skórki. Następnie dokładnie opłukać parę razy pod bieżącą wodą. Kroimy maniok na kawałki, na kształt frytek i dokładnie opłukujemy raz jeszcze pod wodą. Rozgrzewamy w głębokim garnku olej do smażenia i wkładamy stopniowo kawałki warzywa. Smażymy przez około 2-3 minuty do uzyskania chrupiącej skórki i miękkiego wnętrza. Odsączamy z nadmiaru tłuszczu i przekładamy na ręcznik papierowy. Posypujemy solą, pieprzem, chili oraz słodką papryką. Tak przygotowane frytki z manioku możemy podawać z przecierem pomidorowym lub ketchupem.

Ciasto z maniokiem

Oto składniki na ciasto z maniokiem:

kilogram startego manioku

3 żółtka

3 białka

szczypta soli

szczypta kardamonu

¾ szklanki cukru

puszka mleka kokosowego

półtorej szklanki mąki pszennej

Jak zrobić ciasto z maniokiem?

Maniok należy dokładnie obrać z wierzchniej zdrewniałej skórki. Następnie przepłukać pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Ścieramy na tarce o dużych oczkach i przekładamy całość do wody i płuczemy. W misce ucieramy żółtka z cukrem na białą i gęstą masę. Następnie w osobnej misce ubijamy białka na sztywno ze szczyptą soli. Dwie masy delikatnie łączymy tak, aby nie pozbyć się pęcherzyków powietrza. Stopniowo dodajemy przesianą mąkę pszenną oraz kardamon. Wlewamy mleko kokosowe oraz dodajemy starty maniok. Całość mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Na koniec przekładamy do formy do pieczenia wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy przez 40 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza.

