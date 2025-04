Malva Pudding należy do grona tradycyjnych deserów w RPA i swoje pochodzenie zawdzięcza afrykanerskiej tradycji. Ma postać słodkiego budyniu dlatego zaskarbił sobie rzesze smakoszy wśród południowo-afrykańskich mieszkańców. Robi się go z morelowego dżemu i charakteryzuje się gąbczastą, skarmelizowaną warstwą. Najczęściej podaje się go na ciepło razem z lodami. Można go znaleźć w menu prawie każdej restauracji w RPA.

Nazwa tego budyniu pochodzi od nazwy wina Malyasia z Madery. Wcześniej deser i deserowe wino były podawane razem po głównym daniu, przeważnie na stołach w Kapsztadzie w czasie rządzenia krajem przez białych ludzi pochodzenia holenderskiego. W różnych rejonach RPA pudding ten może się różnić dodatkami np. imbirem czy zawartością alkoholu w tym przeważnie brandy. Przykładowo wariant budyniu o nazwie Cape Brandy Pudding zawiera właśnie brandy i daktyle.

W grudniu 2006 roku, osobisty kucharz Oprah Winfrey – Art Smith przybyła do RPA w celu przygotowania Wigilii uczniom z Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls. Główną atrakcją kolacji był właśnie Malva Pudding, który zrobił na niej furorę. Smith razem ze swoim doradcą do spraw RPA stwierdzili, że ten deser otrzymał jednak nazwę na cześć kobiecego imienia Malva.

Oto przepis na Malva Pudding wg kucharza Oprah Winfrey.

Składniki:

3/4 szklanki cukru

1 szklanka mąki

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1/2 łyżeczki soli

1 łyżka masła

1 łyżeczka octu

1/3 szklanki mleka

2 duże jajka

1 łyżka dżemu morelowego

Sos:

3/4 szklanki śmietany

125 g masła

1 szklanka cukru

1/2 szklanki gorącej wody

1 łyżeczka cukru waniliowego

Sposób przyrządzenia:

Ubij mikserem cukier z jajkami aż konsystencja osiągnie cytrynowy kolor. Dodaj dżem i nadal ubijaj. Przesiej razem mąkę, sodę i sól. Rozpuść masło i dodaj ocet. Dodaj to wszystko do jajek, powoli dosypuj mąkę i dobrze zmiksuj. Piecz w przykrytym naczyniu przez 45-50 min w temperaturze 180 stopni.

Wszystkie składniku sosu zmieszaj razem i po zakończeniu pieczenia polej nim Malva Pudding. Sos można przygotować również z połowy składników i będzie wtedy mnie kaloryczny i zdrowszy!