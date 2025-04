Fot. Fotolia

Dobrej jakości makaron właściwie nie wymaga żadnego sosu, wystarczy oliwa z oliwek i podsmażony czosnek lub tarty parmezan, jednak nie wszyscy wiedzą, co różni między sobą poszczególne odmiany. Sekretem będą tutaj składniki użyte do produkcji ciasta.

Reklama

Rodzaje makaronów azjatyckich

Makaron sojowy

Dlaczego makaron sojowy wcale nie jest sojowy? Te przejrzyste, szklane nitki, wbrew temu, jaka jest jego potoczna nazwa handlowa, naprawdę powstają ze skrobi fasoli mung. Ten najbardziej popularny składnik kuchni chińskiej, wietnamskiej i tajskiej, zwyczajowo zwany jest makaronem celofanowym lub szklanym i najczęściej towarzyszy daniom smażonym na szybko, na głębokim tłuszczu.

Japoński makaron soba

Makaron długiego życia, czyli japoński makaron soba powstaje z mąki gryczanej i pszennej. Lekko orzechowy posmak i ciemniejszy beżowy kolor, a przede wszystkim wysoka zawartość witaminy B1 i magnezu to zasługa mąki gryczanej. Znajdziemy go w zupach na ciepło, czyli w kake soba. jak i w daniach na zimno – czyli zaru soba. Ze smażonym tofu, z kotletem, z surowym jajkiem czy z wodorostami, to brzmiące dla nas nieco egzotycznie odmiany kake soba.

W niektórych jego wersjach dodaje się do niego proszek z zielonej herbaty, lub suszonych buraków. Jego przygotowanie jest wyjątkowo proste, gotujemy krótko we wrzącej wodzie, a następnie przelewamy zimną.

Zobacz także: Jak powstaje chiński makaron?

Makaron udon – gruby makaron z mąki pszennej

Jeżeli mówimy o kuchni japońskiej nie można zapomnieć o cieniutkim, białym makaronie somen z mąki pszennej, świetnym do rosołów, lecz także dobrym do dań na zimno. Z mąki pszennej powstaje dużo grubszy makaron udon, którego znamy z zupy miso. Ten jest podawany w bulionach, często z posiekaną szalotką, krewetkami, tempurą, czyli warzywami w cieście i smażonym tofu.

Nieco więcej czasu wymaga przygotowanie płaskiego suszonego makaronu z mąki ryżowej. Powstaje on z niezwykłego składnika, bo pociętego na paski papieru ryżowego, używanego m.in. do przygotowania sajgonek. To specjalność południowych Chin i kuchni wietnamskiej.

Reklama

Makaron hokkien

Makaron hokkien, który często pojawia się w kuchni malezyjskiej i singapurskiej, został przywieziony przez chińskich emigrantów z prowincji Hokkien i stąd też jego nazwa. Są to sprężyste kluski pszenno - jajeczne, najczęściej smażone w woku, lub na głębszej patelni. Razem z makaronem ryżowym, krewetkami, polędwiczkami wieprzowymi, siekaną szalotką i sokiem z limonki, jest podstawą, zdaje się najbardziej znanego dania kuchni singapurskiej: Hokkien hae mee.

Możemy go kupić już w stanie gotowym, wystarczy dodać go do potraw i sałatek. Uwaga – należy przechowywać go w lodówce.

Warto jeszcze wspomnieć o zielonobrązowym makaronie z mąki ziemniaczanej – używanym przede wszystkim w kuchni koreańskiej i o makaronie vermicelli - najcieńszej odmianie makaronu, produkowanym – zależnie od regionu – z mąki ryżowej lub fasolki mung.

Jako pierwsi zajadali się nim Chińczycy, a najstarszy makaron odkryty w tamtym regionie datuje się prawie na 3000 lat p.n.e. Wierzy się powszechnie, że to Marco Polo odpowiada za działania promocyjno-marketingowe tego – oprócz ziemniaków – najpopularniejszego składnika dań w Europie, ale inne źródła podają, że pojawił się on we Włoszech dużo wcześniej. Makaron na kontynent przywieźli, najprawdopodobniej w V wieku podczas podboju Sycylii, Arabowie.

Źródło: Materiały prasowe Praktycy.com/ Travelplanet.pl

Zobacz także: Gotowanie makaronu – 4 wskazówki